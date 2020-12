급식 중단에 농가 '한숨'…롯데마트, 39t 친환경 농산물 판매

오는 23일까지 전점에서 진행

[아시아경제 차민영 기자] 충청남도 내 학교·공공급식에 납품하는 친환경 농가들의 어려움이 커지면서 롯데마트가 도내 농가 돕기에 나섰다.

롯데마트는 오는 23일까지 전 점에서 ‘충청남도 친환경 농산물 농가 돕기 행사’를 진행해 약 39톤(t) 가량의 친환경 농산물을 판매한다고 17일 밝혔다. 대표 상품으로 ‘친환경 양상추(개)’와 ‘친환경 양송이(150g)’를 각 2580원에, ‘친환경 적상추·청상추(130g·봉)’를 각 1380원에, ‘친환경 깐마늘(200g)’을 3280원에 선보인다.

롯데마트는 지난해 충청남도와 상생 협약을 맺어 농산물 소비 촉진을 위해 협력 중에 있으며, 지난 3월에는 ‘충남도 친환경 급식 농산물 소비촉진’ 행사를 진행했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 장기화로 학교·공공급식 납품 중단이 지속되면서 급식을 납품하는 친환경 농가들의 피해도 커지는 추세다. 충청남도에서는 학교 급식 출하 피해 규모를 14개 품목 약 77t으로 추정하고 있다.

김창용 롯데마트 상품본부장은 “농산물 소비 촉진 행사를 통해 산지의 어려움을 덜어줄 수 있을 것으로 기대한다”며 “추후 지속적으로 농가 돕기 행사를 진행해 농가는 물론 고객의 가계 부담 완화에도 도움을 줄 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

한편, 롯데마트는 지난 2월부터 지역 축제 취소로 인해 어려움을 겪는 농가부터 태풍 피해의 영향을 받은 농가까지 다양한 농가 돕기 행사를 진행해 상품 완판 기록을 이어가고 있다. 김제시와 협업한 ‘김제 광활 햇감자’ 행사, ‘신품종 미니 다다기 오이’ 행사, ‘햇고구마 한봉 가득’ 행사, 전라남도와 협업한 ‘대파농가 돕기’ 행사, 전라북도와 협업한 ‘전북 군산 꼬마 양배추’ 행사 등이 있다.

이달 말에는 동절기 채소 최대 산지인 제주도산 농산물을 선보이는 ‘청정 제주 물산전’을 진행, 귤, 한라봉, 무, 브로콜리 등 제주도의 우수 농산물을 다양하게 선보일 계획이다.

