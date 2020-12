속보[아시아경제 최석진 기자] 추미애 법무부 장관이 16일 문재인 대통령에 윤석열 검찰총장에 대한 징계를 제청하기로 했다. 법무부는 이같은 사실을 알렸으며 추 장관은 청와대를 방문해 문 대통령과 면담할 것으로 알려졌다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr