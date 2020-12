한투밸류운용 신임 대표에 이석로…한국금융지주 정기인사 단행

[아시아경제 고형광 기자] '국내 1세대 가치투자자' 이채원 대표 사의로 공석이 된 한국투자밸류자산운용 대표이사 자리에 이석로 한국투자신탁운용 부사장이, 한국투자파트너스 대표이사엔 황만순 최고운용총괄(CIO)이 각각 선임됐다.

한국금융지주는 내년 1월1일자로 계열사별 조직 개편과 정기 임원 인사를 실시한다고 16일 밝혔다. 이채원 한국밸류자산운용 대표가 최근 사의를 표하면서 관심을 끌었던 후임 자리는 이석로 한국투자신탁운용 부사장으로 낙점됐다. 이석로 신임 대표는 1988년 옛 동원증권 입사 후 30여 년간 한국투자금융그룹에 몸 담았다. 한국투자금융지주 경영관리실 상무, 한국투자증권 경영기획본부장(전무), 한국투자신탁운용 최고운영책임자(부사장)를 역임하며 합병 등 그룹의 주요 변곡점마다 중요한 역할을 맡아왔다.

황만순 한국투자파트너스 신임 대표는 약사에서 바이오투자 벤처캐피탈리스트로 변신한 첫 사례이자 대표적인 인물이다. 2001년 한국 바이오기술투자를 거쳐 2009년 한국투자파트너스에 합류해 ABL바이오, 레고켐바이오사이언스 등 바이오기업 투자 및 글로벌 제약사업 육성PEF, 한국투자 Re-Up 펀드 등을 성공적으로 운용해왔다.

한국투자증권은 배영규 IB그룹장 전무 승진을 포함 중부PB본부장 조원호 상무, 금융센터본부장 권문규 상무, PF1본부장 방창진 상무를 각각 승진 발령 내고, 신임 리서치센터장에 유종우 상무보를 임명했다

한편 이번 정기인사와 함께 한국투자증권은 영업력 경쟁력 강화와 운용전문성 제고, 플랫폼 Biz 체계 정립을 위한 조직개편도 단행했다. 플랫폼 Biz 강화를 위해 기존 eBiz본부 기획·개발조직과 MINT(Mobile Investment)부를 통합한 '디지털플랫폼본부'를 대표이사 직속으로 뒀다. 또 IB그룹 전략수립, 시너지 및 컨텐츠 강화를 위한 IB전략컨설팅부, M&A 및 지배구조 개편영업력 강화를 위한 M&A인수금융3부, PF투자를 위한 개발금융담당과 프로젝트금융부, 대체투자담당도 신설했다. 아울러 리스크관리 강화를 위해 투자자산 사후관리를 위한 투자관리부를, 내년 3월 시행예정인 금융소비자보호법에 따른 소비자 보호 관련업무 강화를 위해 소비자 지원부를 각각 신설했다.

다음은 한국금융지주 그룹 정기 임원인사 내용이다.

<한국투자금융지주>

◇ 승진

▲ 전무 경영지원실장 윤형준

◇ 신임

▲ 상무 경영관리2실장 빈센트 앤드류 제임스 ▲ 상무 전략기획담당 윤희도

<한국투자증권>

◇ 승진

▲ 전무 IB그룹장 배영규 ▲ 상무 중부PB본부장 조원호 ▲ 상무 금융센터본부장 권문규

▲ 상무 PF1본부장 방창진 ▲ 상무보 영남PB2본부장 이상국 ▲ 상무보 리서치센터장 유종우

◇ 전보

▲ 전무 투자솔루션본부장 이준재 ▲ 상무보 영남PB1본부장 이창호

◇ 신임

▲ 전무 투자상품본부장 양해만 ▲ 상무보 디지털플랫폼본부장 최서룡 ▲ 상무보 PB

전략본부장 김도현 ▲ 상무보 PB2본부장 박재현 ▲ 상무보 호남PB본부장 이노정

▲ 상무보 IB3본부장 김성철

<한국투자신탁운용>

◇ 승진

▲ 전무 COO(최고운영책임자) 박경선

◇ 신임

▲ 상무 경영기획총괄 조준환

<한국투자밸류자산운용>

◇ 신임

▲ 대표이사 이석로

◇ 승진

▲ 상무보 자산총괄본부장(CIO) 장현진

<한국투자파트너스>

◇ 신임

▲ 대표이사 황만순

◇ 승진

▲ 전무 CIO(최고투자책임자) 김동엽 ▲ 상무 투자2그룹 박민식

<한국투자캐피탈>

◇ 승진

▲ 상무 영업본부장 이용석

<한국투자부동산신탁>

◇ 승진

▲ 상무 신탁사업2본부장 김신열

◇ 신임

▲ 상무보 경영지원본부장 손해원

<한국투자저축은행>

◇ 승진

▲ 상무 영업2본부장 이기찬 ▲ 상무보 영업3본부장 김상필

◇ 전보

▲ 부사장 영업1본부장 조성윤 ▲상무보 영업4본부장 정용혁

◇ 신임

▲ 상무 리테일사업본부장 전찬우

고형광 기자 kohk0101@asiae.co.kr