지프, 원주에 전시장 및 서비스센터 신규 오픈

전국 18개 전시장 및 서비스센터 갖춰

[아시아경제 김지희 기자] 지프가 오는 19일 강원도 원주시 북원로에 원주 지프 전용 전시장 및 서비스 센터를 신규 오픈한다고 16일 밝혔다. 이로써 지프는 전국 18개 전시장과 서비스 센터를 갖추게 됐다.

원주 지프 전용 전시장 및 서비스 센터는 영동고속도로 원주 IC 초입에 위치해 춘천, 강릉, 정선 등 강원도 전 지역에서 접근이 용이하다. 또 국내 여행이 활발해진 요즘 강원도로 캠핑, 차박, 오프로드 투어를 떠나는 고객들에게 신속한 대응이 가능해졌다.

특히 한국수입자동차협회(KAIDA)의 2020년 상반기 자료에 따르면 원주는 강원도 산하의 시군별 행정구역 중 수입차 신규등록 대수가 638대로 가장 많은 지역이자 강원도 내 지프 판매량이 가장 높은 지역이다.

원주 지프 전용 전시장 및 서비스 센터는 전용면적 2005㎡(약 607평) 규모에 3층으로 구성된 지프 전용 단독 건물이다. 모던 블랙 컬러 기반에 내추럴 우드로 포인트를 더한 디자인으로 현대적인 분위기 속 편안함을 준다.

원주 지프 전용 전시장 및 서비스 센터는 3S(세일즈, 서비스, 스페어 파츠) 시설을 갖춘 복합 전시장으로 자체 판금 도장 시설을 갖췄다. 전시장은 차량 7대 전시가 가능하며 서비스 센터에서는 하루에 30대 이상을 수용할 수 있다. 또 고객이 휴식을 취할 수 있는 라운지는 물론 20대 이상의 주차 공간이 마련돼 있다.

전시장 내부는 지프의 대표 차량을 한눈에 볼 수 있는 ‘히어로 카 ’, 고객의 편의를 최우선으로 디자인해 차량 고객 인도가 이뤄지는 ‘딜리버리 존’, 고객이 원하는 대로 자유롭게 옵션을 조합해볼 수 있는 ‘피팅 라운지’ 등으로 구성된다.

제이크 아우만 FCA 코리아 사장은 “원주 지프 전용 전시장 및 서비스 센터 오픈으로 강원도 지역의 예비 고객과 차주들이 더욱 편리하고 안전하게 차량을 경험하고 이용할 수 있기를 바란다”며 “2021년에도 지속적으로 서비스 센터를 혁신하고 확장해 나가 고객에 언제 어디서나 동일한 최고의 서비스를 제공할 것을 목표로 노력할 것”이라고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr