현대로템, '세계 최초' LTE-R 적용 한국형 열차신호시스템 첫 수주

[아시아경제 이기민 기자] 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 16,950 전일대비 100 등락률 -0.59% 거래량 724,671 전일가 17,050 2020.12.16 09:34 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일현대로템, 수소추출기 생산라인 가동…넥쏘 85만대 연료 공급 가능 현대로템, 주가 1만 6400원.. 전일대비 0.61% close 이 세계 최초로 철도통합무선통신망(LTE-R)을 활용한 한국형 열차신호시스템의 상용화에 나선다.

현대로템은 16일 한국철도공사(코레일)에서 발주한 KTX 국산화 차상신호장치(KTCS-2, Korea Train Control System 2) 구매 사업을 수주했다고 밝혔다.

이번 사업은 국가 연구개발과제로 개발된 KTCS-2 기술의 안정성과 호환성을 검증하고 기술을 상용화하기 위해 진행된다. KTCS-2 기술은 LTE-R을 활용해 열차를 실시간으로 제어할 수 있는 신호시스템이다. 오는 2022년 완료를 목표로 추진되는 이번 사업은 전라선 익산~여수엑스포 180km 구간에 시범적으로 적용될 예정이다.

현재 국내에서 운영중인 고속철도와 광역철도에 적용된 철도신호시스템은 노선마다 각기 다른 방식의 신호시스템이 사용돼 상호 호환이 되지 않는다. 따라서 KTX열차를 고속노선이 아닌 일반노선이나 화물노선에서 운행하려면 각 노선 신호장치를 열차에 추가로 설치해야만 했다. 또 무선통신이 아닌 선로를 활용해 열차의 위치를 확인하는 궤도회로방식으로 열차를 제어하기 때문에 관제실에서 열차로만 정보 전달이 가능해 열차의 고장상태 및 내부 상황 확인이 어려운 불편함이 있었다.

그러나 KTCS-2로 철도신호시스템이 표준화되면 신호시스템 제약 없이 철도차량을 다양한 노선에 투입할 수 있고 실시간으로 열차와 관제실간 양방향 통신이 가능해 운행 효율성이 향상될 뿐 아니라 긴급상황에 신속한 대응도 가능하게 된다.

현대로템이 개발한 KTCS-2 차상신호시스템의 시장규모는 2024년까지 약 4000억원에 달할 것으로 전망된다. 국가철도공단은 이번 시범운영 결과를 바탕으로 전국 모든 노선에 KTCS-2를 순차적으로 확대 설치 방안을 밝힌 바 있다.

현대로템은 지난달 한국형 도시철도신호시스템(KTCS-M) 수주에 이어 이번 KTX 국산화 차상신호장치 사업을 통해 KTCS 관련 기술 모두 상용화 실적을 보유하게 됐으며 이를 바탕으로 신호시스템 사업 수주를 확대해 나간다는 전략이다.

현대로템 관계자는 "최적화된 신호시스템을 납품해 KTCS-2 시범 운영이 성공적으로 수행될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라며 "이번 수주는 그간 연구개발 성과로 이를 바탕으로 한 추가 사업 수주를 위해 영업 역량을 집중할 계획"이라고 말했다.

