대명스테이션, 창립 10주년 기념 온라인쇼핑몰 할인 행사

[아시아경제 김흥순 기자] 대명스테이션의 라이프케어 브랜드 '대명아임레디'는 회원 전용 온라인쇼핑몰인 '대명아임레디몰'과 맞춤형 전환서비스인 '하이브리드 서비스' 이용 고객을 대상으로 창립 10주년 기념 이벤트를 실시한다고 15일 밝혔다.

우선 대명아임레디몰에서는 오는 27일까지 ▲슈퍼위크(SUPER WEEK) 한정수량 구매 이벤트 ▲행운의 100원 응모권 이벤트 ▲선착순 10만원 쿠폰 이벤트 ▲출석체크 이벤트 ▲룰렛 이벤트 ▲10주년 축하댓글 이벤트가 열린다.

슈퍼위크는 18일 오후 5시까지 온수매트, 가습기, 다운점퍼, 헤드폰 등을 최대 87%까지 할인해서 판매하는 이벤트다. 행운의 100원 응모권 이벤트는 경품 응모권을 100원에 구매(아이디당 1회)할 수 있는 행사다. 선착순 10만원 쿠폰 이벤트에서는 이벤트 오픈시간에 맞춰 댓글을 단 선착순 10명에게 10만원 할인쿠폰을 준다.

출석체크 이벤트는 1회 이상만 출석해도 대명아임레디몰에서 쓸 수 있는 1000원 쿠폰을 전원에게 지급한다. 룰렛 이벤트에서는 즉시 쿠폰이 발급되는데, 아이디당 하루 한 번씩 룰렛을 돌릴 수 있다.

더불어 하이브리드 서비스 이용 고객을 대상으로 한 이벤트도 오는 31일까지 이어진다. 대명아임레디 회원이 상조, 웨딩, 주얼리 등 필요한 서비스를 선택해 이용하면 사은품으로 스위스 밀리터리 엑스텐(X10) 마사지건을 지급한다.

대명스테이션은 이달 회사 창립 10주년을 맞았다. 대명스테이션 관계자는 "지난 10년간 회사가 빠르게 성장할 수 있도록 믿고 지지해준 고객분들께 감사한 마음을 담아 풍성한 혜택의 10주년 이벤트를 준비했다"고 말했다.

