삼성바이오에피스, 골다공증 치료제 바이오시밀러 임상 3상 개시

[아시아경제 조현의 기자] 삼성바이오에피스는 골다공증 치료에 쓰는 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 'SB16'(성분명 데노수맙)의 글로벌 임상 3상 시험에 착수했다고 15일 밝혔다.

삼성바이오에피스는 지난달 6개 국가에서 폐경 후 골다공증 환자 432명을 대상으로 SB16과 오리지널 의약품 사이의 효능과 안전성을 비교·연구하는 임상 3상을 시작했다.

SB16은 미국 제약사 암젠이 개발한 골격계 질환 치료제 '프롤리아'의 바이오시밀러다. 골다공증이나 암 환자의 골 소실 치료에 쓰인다. 지난해 전 세계 매출은 약 3조1000억원(26억7200만 달러)이었다.

삼성바이오에피스는 올해 10월부터 건강한 자원자를 대상으로 SB16의 임상 1상을 해왔으며, 실제 환자를 대상으로 한 임상 3상도 동시에 하면서 개발에 속도를 낼 수 있게 됐다.

삼성바이오에피스 관계자는 "SB16의 임상시험을 차질없이 진행해 많은 환자에게 혜택을 줄 수 있는 바이오의약품을 성공적으로 개발하겠다"고 했다.

