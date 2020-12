건보공단 부경본부, 부산 사하구에 홀몸 어르신 위한 사회공헌기금 쾌척

‘안녕하세요, 어르신!’ 사업 … 건강음료 배달하면서 어르신 건강 체크

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국민건강보험공단 부산경남지역본부(본부장 장수목)는 지난 14일 부산 사하구청(구청장 김태석)에서 사회공헌기금 전달식을 했다.

공단이 진행하는 사회공헌 사업 이름은 ‘안녕하세요, 어르신!’이다.

이 사업은 홀몸노인의 고독사를 막기 위해 건강보험공단 부산경남지역본부와 부산 사하지사 직원들이 한국야쿠르트 직원과 함께 일상생활이 어려운 고위험군 어르신의 가정에 건강음료를 배달하면서 건강을 확인하는 활동이다.

홀몸 어르신의 상태를 확인하고 노인장기요양보험 신청을 안내하는 등 지역사회의 안전망을 짜는 것을 목적으로 한다.

이날 전달한 기금 1000만원은 사하구에 홀로 사는 어르신 150여명의 돌봄 확인을 위해 사용될 예정이다.

장수목 본부장은 “이번 지원 사업이 어르신 돌봄과 노인장기요양보험 신청에 도움이 되길 바라고, 앞으로도 장기요양보험과 연계해 어르신에게 서비스 제공을 강화하면서 공공기관으로서 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

