"수해 복구 돌멩이가 금덩어리" … 상주시, 부서 협업으로 2억5000만원 절감

건설과·상하수도사업소, 수해 복구에 정수장 확장 공사장 발파암 활용

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 상주시는 공무원들이 부서 간 협업으로 예산 2억5000여만 원을 절감했다고 14일 밝혔다.

상주시는 지난 8월 장마와 태풍으로 호안(강둑 보호) 구조물이 유실된 하천 제방 두 곳의 수해 복구공사 준공을 앞두고 있다. 병성동 병성천의 병성제와 낙동면 내곡리 장천의 내곡제 등 총 500m 구간이며, 이번 주 중 완공할 예정이다.

이들 구간의 제방 안쪽 파손된 부분 복구에는 콘크리트 대신 상하수도사업소의 도남정수장 정수시설 확장 공사장에서 나온 발파암이 사용됐다. 발파암 2만2000㎥이 밑다짐용으로 활용되면서 콘크리트 호안 공사 때보다 공사비를 2억5000만원 절감할 수 있게 됐다.

발파암 활용 방안은 건설과가 제의했다. 도남정수장 터파기 공사장에서 발파암이 나온다는 사실을 알고 상하수도사업소에 제의했고, 마침 상하수도사업소 측도 발파암의 처리 방안을 마련해야할 상황이어서 문제가 쉽게 풀렸다.

이들 부서의 협조 덕분에 하천을 친환경적으로 복구하면서 예산도 절감할 수 있게 됐다. 특히 상하수도사업소는 발파암 처리에 어려움이 있어 공사에 차질이 우려됐지만, 하천 수해 복구에 활용함으로써 고민을 덜었다.

임창원 건설과장은 "부서 간 협업 덕분에 신속한 수해복구는 물론 공사비도 줄였다"며 "앞으로도 다양한 아이디어로 업무의 효율성을 높이도록 노력하겠다"라고 말했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr