코로나19 시대, 자녀의 학습결손을 해결하려면?

울산 강북교육청, 겨울방학 대비 온라인 학부모교육 진행

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] 겨울방학이 성큼 다가왔지만 코로나19 재확산으로 고민이 쌓여가는 학부모를 위한 온라인 학부모 교육이 울산에서 진행됐다.

울산 강북교육지원청은 자녀의 시간을 관리하면서 학습전략을 짜는 ‘겨울방학을 부탁해!’ 프로그램을 지난 11일 온라인으로 진행했다. 초·중학생 학부모 200여명이 대상이었다.

강사로 나선 이명경 소장(한국집중력센터)은 자녀의 학년·나이에 따른 시간관리와 과목별 학습 방법을 안내해 학부모들로부터 공감을 이끌었다.

초등과 중등 자녀에게 맞는 방학 기간 학습법을 오전·오후로 나눠 성장단계별 학습원리와 시간 관리를 위한 대화법을 알기 쉽게 안내했다.

한 참가자는 “코로나19로 가정에서 아이의 생활과 학습을 함께 살펴야 하는 겨울방학을 맞아 고민이 있었다”며 “자녀의 학습효과를 높일 수 있는 대화법을 알게 돼 큰 도움이 됐다”고 느낌을 말했다.

정연도 교육장은 “이번 겨울방학은 우리 자녀들이 변화된 학습환경에 잘 적응할 수 있도록 도와줘야 하는 중요한 시기라 생각한다”며 “이번 교육을 통해 코로나19 속에 맞이할 겨울방학을 보다 의미있게 보내길 바란다”고 말했다.

