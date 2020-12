[카드뉴스]소통에 목마른 언택트 시대에 더욱 주목받는! SNS로 열린 소통하는 기업들

[아시아경제 이진경 기자]

기업 마케팅 담당자들과 최신 페이스북 마케팅 트렌드를 공유하는 자리인 ?‘페이스북 마케팅 서밋 서울 2020’이 개최 이래 처음으로 온라인 진행되었습니다. 이날 컨퍼런스에서는 코로나19 이후 세상이 오프라인 중심에서 온라인, 디지털로 이동함에 따라 기업들의 행동 양상도 빠르게 변화하고 있다고 전했습니다. 특히 코로나19로 비대면 소통의 중요성이 높아진 가운데 SNS를 통해 고객과 소통하기 위한 기업들의 활약이 두드러지고 있는데요. 식품기업 대상은 K-푸드의 맛과 가치를 전파하고 소비자와의 쌍방향 소통을 위해 유튜브와 인스타그램에 글로벌 SNS 채널 'Ask Savorista'를 개설하였으며 LG유플러스는 SNS 채널을 통해 소비자와 상호 교감할 수 있는 뉴 포맷 콘텐츠를 선보이며 디지털 혁신을 추진하고 있는데요. 이러한 SNS 마케팅 활동은 MZ세대들에게 높은 반응을 이끌어내고 있습니다. ‘상상마당’과 ‘상상유니브’ 등을 통해 젊은 상상을 응원해 온 KT&G의 경우 ?일찍이 2012년부터 기업 페이스북을 개설해 현재까지 활발히 운영하고 있는데요. 기업 SNS다운 정형화된 이미지를 탈피, 독창적인 콘텐츠는 물론 타깃들이 공감할 수 있는 다양하고 캐주얼한 콘텐츠 제공으로 젊은 세대에게 진정성 있는 소통 창구가 되기 위해 노력 중이라고 합니다. 그 결과, KT&G의 기업 페이스북은 2019년에 이어 2020년에도 ‘비즈니스계의 오스카상’이라는 ‘아시아-태평양 스티비 어워즈’에서 소셜미디어 마케팅 혁신상을 받는 기염을 토하기도 했습니다. ??사회적 거리두기도 실천하고 고객과의 거리는 가까워지는 '슬기로운 SNS 소통 생활'에 기업들의 활발한 참여를 기대해 봅니다.

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr