변창흠 국토부 장관 후보자, LH사장 퇴임식

[아시아경제 유인호 기자] 국토교통부 장관 후보자인 변창흠 한국토지주택공사(LH) 사장이 14일 사장 자리에서 물러났다.

LH는 이날 오전 경남 진주 LH 본사 강당에서 변 사장과 임원 등 최소 인원이 참석한 가운데 변 사장 퇴임식을 열었다고 밝혔다.

변 사장은 지난해 4월 제4대 LH 사장에 취임한 뒤 1년 7개월 동안 LH에 주어진 정책 과제를 수행했다.

그는 재임 기간 정부의 주거복지 로드맵 공급 목표를 차질없이 달성하고 도시재생과 정비사업 분야에서 새로운 사업 모델을 도입하는 등 주민과 지역의 문제를 효과적으로 해결했다고 LH는 설명했다.

변 사장 재임 기간인 2019∼2020년 2년간 주택 공급은 총 31만3000가구로, LH 출범 이후 가장 많은 규모이며 3기 신도시를 비롯한 1460만평 규모의 신규 택지 지정도 마쳤다.

LH는 변 사장이 한국·미얀마 경제협력 산업단지 기공식을 비롯해 19개국 35개 사업 프로젝트를 추진하고, 스마트시티, 그린뉴딜 등 정부의 한국판 뉴딜 정책을 선도적으로 추진했다고 평가했다.

변 사장은 퇴임식에서 "지금까지 부동산 분야에서 다양한 활동을 해왔지만 LH에서 보낸 1년 7개월이 가장 열정적으로 일했던 시간"이라며 "앞으로도 LH가 국민의 새로운 요구에 맞는 모델을 발굴하고 실행해, 체감할 수 있는 변화를 창출하는 기관이 되기를 바란다"고 말했다.

