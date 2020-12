NH농협은행, 올원뱅크에서 아이폰 교통카드 이벤트

추첨을 통해 총 2000명에게 ‘아이폰 교통카드’ 제공

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 이달 28일까지 모바일 플랫폼인 올원뱅크에서 '올원뱅크 × 아이폰 교통카드 이벤트'를 실시한다고 14일 밝혔다.

‘아이폰 교통카드’ 서비스는 올원뱅크에서 지난 11일 새롭게 도입한 서비스이다. 아이폰에 NFC 스티커를 부착해 교통카드 기능 및 편의점 등의 가맹점에서 오프라인 결제 기능을 이용할 수 있는 서비스다.

아이폰 8 이상 모델 사용 고객 중 올원뱅크에 계좌를 등록한 후 이벤트에 응모한 고객을 대상으로 총 2000명을 추첨해 약 2만원 상당의 아이폰 교통카드를 제공한다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 올원뱅크 네이버 포스트 또는 올원뱅크 앱 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

농협은행 이종찬 올원뱅크 셀(Cell)리더는 “올원뱅크를 통해 고객의 일상이 더욱 편리하고 윤택해지길 바라는 마음으로 이번 이벤트를 준비했다”며, “고객이 필요로 하는 다양한 생활금융 콘텐츠를 제공하고 고객의 금융과 일상의 동반자가 되기 위해 노력하겠다”고 말했다.

