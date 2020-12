IBK기업은행, 구조조정 중소기업 경영 정상화 지원

기술력 우수 중소기업, 330억원 투자 유치 성공

[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 구조조정을 통해 경영 정상화를 추진 중인 중소기업이 330억원의 투자를 유치할 수 있도록 지원했다고 14일 밝혔다.

투자 유치에 성공한 기업은 티앤에프글로벌과 하이게인안테나다. 티앤에프글로벌은 ‘우리-큐 기업재무안정PEF’로부터 230억원, 하이게인안테나는 ‘나우IB-KB증권 기업재무안정PEF’로부터 100억원의 투자를 유치했다.

기업은행은 신속 금융지원 프로그램으로 대출 원금 상환 유예, 이자 감면 등을 지원해 경영 정상화의 기반을 제공하고, 이번 투자 유치 지원으로 재도약의 발판을 마련했다. 또 사업장 매각, 사업 포트폴리오 재편 등도 지원했다.

기업은행 관계자는 “앞으로도 재무적 어려움을 겪는 중소기업 중 기술력과 성장가능성이 있는 기업을 적극적으로 지원해 경영 정상화를 도울 것”이라고 전했다.

