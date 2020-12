하나금융그룹, '2020 대한민국 사회공헌대상' 수상

이동약자 스포츠 관람문화 개선 캠페인 '모두의 축구장, 모두의 K리그'

제15회 대한민국 사회공헌대상 행정안전부 장관상 수상

사회적 기업등 다자간 협력체계 구축을 통한 사회적 가치 창출

[아시아경제 조강욱 기자] 하나금융그룹은 올해 15회째를 맞는 '2020 대한민국 사회공헌대상'에서 행정안전부 장관상을 수상했다고 14일 밝혔다.

하나금융그룹은 K리그, 사회복지공동모금회, 하나파워온임팩트 출신 사회적 기업 '소소한 소통'과 함께 장애인, 고령자, 임산부 등 이동약자도 국내 프로축구 경기장을 자유롭게 찾을 수 있도록 '이동약자를 위한 K리그 경기장 모바일 안내 지도'를 제작해 스포츠 관람을 위한 정보의 장벽을 낮추는 사회공헌 캠페인 '모두의 축구장, 모두의 K리그'를 지난 10월 첫 선을 보인 바 있다.

또 이 캠페인을 유명 축구 유튜브 크리에이터 고알레와 연계해 장애인 이동권 향상을 위한 축구스타 재능기부 캠페인 등을 진행해 MZ세대 대상 자연스러운 인식 개선 확산에 기여한 공로를 인정받아 수상의 영예를 안았다.

하나금융그룹 사회가치팀 관계자는 "앞으로도 다양한 형태의 사회공헌 사업을 통해 '함께 성장하며, 행복을 나누는' 하나금융의 사회적 가치를 더욱 확산할 수 있도록 꾸준히 노력하겠다"고 밝혔다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr