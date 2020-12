와이즈버즈-카이스트, 다매체 광고 최적화 알고리즘 공동 개발협력

매체별 광고 효율 분석하는 AI 기술 도입

[아시아경제 박형수 기자] 애드테크(ADTech)기반 종합 디지털 광고회사 와이즈버즈가 카이스트(KAIST)와 손잡고 ‘다매체 광고 예산 운영 최적화 알고리즘 기술’을 공동 개발한다고 14일 밝혔다.

와이즈버즈와 카이스트가 보유한 기술을 토대로 인공지능(AI)이 매체별 광고 효율을 비교 분석해 최적의 매체별 예산 운영을 자동화할 수 있는 알고리즘을 구축하는 것이 연구의 핵심이다. 매체 기획(media planning) 단계에서 잘못된 예산 분배를 최소화하는 데 기여할 것으로 기대했다.

와이즈버즈는 다양한 광고주의 디지털 마케팅을 대행하며 다수 온라인 매체에 광고 예산을 효율적으로 배분하기 위한 다양한 솔루션을 제시하고 있다. 디지털 마케팅 캠페인을 수행하는 광고주는 매체 기획 단계에서 광고 매체별 광고비 투입 대비 광고 성과 효율을 측정하고 평가한 후 최종 의사결정 과정을 거친다. 하지만 대다수 광고주가 매체별 예산을 분배하는 과정에서 검증된 지표인 데이터 대신 미디어 플래너의 경험과 성향에 따른 결정을 하는 경우가 많다.

카이스트와 협업해 현재보다 고도화된 매체별 예산 운영 자동화 알고리즘을 개발하고, 광고주의 정확한 의사결정을 도와 더욱 효율적인 예산 집행을 가능하게 할 전망이다.

프로젝트를 수행하는 디지털 마케팅 빅데이터 전문가 카이스트 박성혁 교수 연구팀은 "해당 운영 솔루션을 통해 기존과 동일한 수준의 광고비를 사용하면서도 광고 성과를 최대 15%까지 향상시키는 것을 목표로 하고 있다"고 소개했다.

김종원 와이즈버즈 대표는 "카이스트와 공동 개발하는 알고리즘을 통해 과학적인 의사결정을 돕고 최적의 광고 성과를 내는 데 집중하겠다"고 말했다. 이어 "앞으로도 많은 기업의 마케팅 파트너로 비효율적인 예산 활용에 대한 우려를 최소화 할 수 있는 다양한 툴을 개발하겠다"고 강조했다.

