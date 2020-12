모나미, 프러스펜 수채 드로잉 클래스 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 모나미가 온라인 취미생활 플랫폼 하비풀과 협업해 ‘모나미 프러스펜으로 배우는 수채 드로잉 클래스’를 출시한다고 14일 밝혔다.

클래스는 감성 수채화로 유명한 일러스트레이터 오유 작가가 진행한다. 모나미 프러스펜을 이용해 물감 없이도 부드러운 색감의 수채화를 그릴 수 있는 것이 특징이다. 온라인 클래스로 프러스펜을 활용한 수채 드로잉·그라데이션 기법을 익히고, 완성작을 일상 소품으로 장식하는 방법까지 배울 수 있다. 3시간 분량의 클래스 영상은 누구나 쉽게 따라할 수 있도록 제작됐으며 기간 제한 없이 시청·반복 수강이 가능하다.

모든 수강생에게는 모나미 프러스펜, 스케치 도안, 수채화 붓, 나무·아크릴 토퍼 막대, 마스킹 테이프, 마끈으로 구성된 재료 키트가 집으로 배송된다.

재료 키트는 ‘라이트’와 ‘베이직’ 2가지 타입 가운데 선택할 수 있다. 라이트는 모나미 프러스펜 3000 36색 제품이, 베이직은 모나미 프러스펜 3000 60색 제품이 제공된다.

한편 모나미는 클래스 오픈을 기념해 ‘클래스 작품 전시회’ 이벤트를 진행한다. 응모기간은 다음 달 24일까지며, 클래스 활용법을 참고해 나만의 아이템을 제작한 뒤 이미지를 모나미몰 이벤트 페이지에 응모하면 된다. 이벤트에 참여하는 수강생 가운데 선착순 25명에게는 스타벅스 기프티콘이 제공되며, 우수작으로 선정된 5명에게는 모나미몰 적립금 3만점과 하비풀 10만원 이용권을 지급한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr