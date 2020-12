KT·이니텍, ‘금융 채널 패키지’ 출시

[아시아경제 구채은 기자] KT가 금융 보안 전문 기업 이니텍과 함께 ‘금융 채널 패키지’를 출시한다.

14일 KT와 이니텍은 금융권이 보안위험과 투자 비용을 절감하고, 효율적인 IT 인프라운영을 할 수 있도록 '금융 채널 패키지' 서비스를 출시했다. 이 서비스는 모바일·인터넷 뱅킹, 영업점·콜센터 전산시스템, 자동화기기(ATM) 등 고객과 외부 접점 역할을 하는 IT 시스템인 ‘채널계’를 위한 특화 서비스가 특징이다.

금융 채널 패키지는 고객 접점 채널 서비스 제공을 위해 필요한 ▲키보드 보안 ▲방화벽·백신 ▲단말기 지정 ▲SSL인증서 ▲통합 설치 ▲인증서모듈 등 관련 솔루션을 KT와 협약된 솔루션사를 통해 일괄 계약해 이용할 수 있도록 했다. KT는 서비스 컨설팅부터 개발, 구축, 관제, 운영, 유지보수까지 원스톱으로 전자 금융 서비스를 제공한다. 금융 특화 솔루션에 강점이 있는 이니텍이 ‘금융 ASP’, ‘금융 BCP’를 클라우드 서비스로 전환해 선보인다.

KT는 금융권 DX 혁신을 위한 금융 특화 서비스를 지속적으로 선보이고 있다. 금융권에서 퍼블릭클라우드를 원활하게 도입하도록 금융 전용 클라우드 존을 국내 최초로 선보였고, 마이데이터 산업을 위한 금융 마이데이터 패키지 상품을 출시하는 등 금융권 클라우드 시장 확대를 위해 노력하고 있다.

이미희 KT Cloud/DX사업본부장(상무)은 “KT는 금융 채널 패키지 서비스로 금융 채널계 대상 One Stop 금융서비스를 제공해 금융권의 디지털 혁신을 지원하겠다”며 “앞으로도 DX 플랫폼 사업자로서 금융권을 위한 다양한 특화 서비스를 선보이겠다”고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr