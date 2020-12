국토부, '온라인 항공산업 일자리정보 박람회' 개최

[아시아경제 유인호 기자] 국토교통부는 오는 16일부터 29일까지 ‘2020 온라인 항공산업 일자리정보 박람회’를 개최한다고 14일 밝혔다.

3회째를 맞는 이번 박람회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지 및 사회적 지침에 따라 올해에는 전용 누리집을 통해 온라인으로 진행된다.

취업준비생들에게 항공산업 분야의 폭넓고 다양한 일자리의 직무 정보 소개 및 교류의 장을 제공하는 정보 제공 중심의 박람회로 마련됐다.

이번 박람회는 항공산업 일자리정보관, JOB 스토리관, 커리어 개발&지원관 등으로 구성돼 항공산업 분야에 관심 있는 국민이라면 별도의 회원가입 절차 없이 쉽게 누리집에서 다양한 정보를 확인 할 수 있다.

항공산업 일자리정보관에서는 항공산업 일자리에 대한 정의·범위·분류체계, 업종별 기업정보(직무분야 등) 및 일자리 현황, 항공종사자 자격증 등 항공일자리 생태계 전반에 관한 정보를 제공한다.

JOB 스토리관에서는 현직자의 직무소개 및 인사담당자의 기업별 직무소개 설명회, 직무·취업준비 브이로그(일상소개) 등 항공산업 분야의 다양한 직무에 관한 정보를 영상 콘텐츠로 확인이 가능하다. 16일 생방송으로 진행되는 직무 토크 콘서트를 통해 항공산업 분야 현직자들의 생생한 직무경험 및 정보 등을 접할 수 있다.

커리어 개발&지원관에서는 미래 공항 발전 방향, 코로나19 이후 항공업계 변화, 국내 항공일자리 분류체계 및 현황 등을 주제로 한 명사초청 강연, 다양한 취업특강, 기업·직무별 화상상담, 구직자 진단검사 및 직무능력검사(NCS)를 통해 구직자들의 취업역량 강화 기회를 제공한다.

김상도 국토부 항공정책실장은 “이번 박람회를 통해 항공산업 분야의 다양한 정보를 제공, 항공일자리에 관심 있는 청년 등 실질적인 취업역량 강화 기회를 부여할 것”이라며“나아가 코로나19로 어려운 시간을 보내고 있는 항공업계에 대한 대국민 관심이 제고 될 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

