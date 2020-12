NH아문디자산운용, ‘100년 기업 그린 코리아 펀드’ 설정액 1000억 돌파

[아시아경제 구은모 기자] NH아문디자산운용의 ‘100년 기업 그린 코리아 펀드’가 출시 약 3개월 만에 설정액 1000억원을 돌파했다.

14일 NH아문디자산운용에 따르면 100년 기업 그린 코리아 펀드의 설정액은 지난 10일 기준 1002억원으로 집계됐다. 같은 기간 순자산은 1131억원, 설정 후 수익률은 12.95%를 기록했다.

100년 기업 그린 코리아 펀드는 환경 테마에 중점을 두고 지속가능한 성장이 기대되는 기업에 주로 투자하는 국내주식형 ESG(환경·사회·지배구조) 상품으로, 국내 사회책임 운용 경험과 유럽 ESG 투자를 대표하는 아문디(Amundi)의 평가 방법론을 더해 출시한 상품이다.

이 펀드는 지난 9월3일 출시 이후 농협 그룹의 초기투자자금 400억원을 제외한 약 600억원이 리테일 판매채널을 통해 개인 투자자들에게 판매됐다. 최근 주식시장의 호조와 글로벌 그린 뉴딜 수혜 기대감으로 11월 한 달에만 약 330억원이 판매됐으며, 올해 운용업계에서 출시된 8개 일반 주식형 공모 펀드 중 유일하게 설정규모 1000억원을 돌파했다.

100년 기업 그린 코리아 펀드는 지난 10일 기준 운용(모)펀드 기준 설정후 수익률은 12.95%로 약 3개월 기간 만에 두 자리 수의 수익률을 기록했다. 9월 이후 운용업계에서 잇따라 출시된 그린테마에 투자하는 주식형 펀드들과 비교해도 상대적으로 양호한 수익률을 보여주고 있다.

100년 기업 그린 코리아 펀드는 2차전지, 수소경제, 신재생에너지 등 환경 관련 기업에 펀드 자산의 약 30~40%를 투자한다. ESG 평가가 높은 기업뿐 아니라 ESG 요소의 개선이 기대되는 기업도 포함된다. 단기 성과보다는 중장기적으로 지속가능한 성장성에 초점을 두고 포트폴리오를 구성할 계획이다. 지난달 30일 기준 삼성전자 21.5%, LG화학 7.3%, 현대차 5.5%, 현대모비스 5.3%, SK하이닉스 4.4% 등을 편입하고 있다.

NH아문디자산운용은 ESG 투자전략 강화를 위해 주식리서치본부 내 ESG 리서치 전담팀을 운영하고 있다. 조만간 운용과정 전반에 ESG 평가를 필수적으로 도입할 계획이며, 이를 위해 전담팀 외에도 ESG 소모임을 운영하고 있다. ESG 이슈를 상시 모니터링하고 적합한 기업을 선별해 투자 유니버스에 반영하기 위해서다.

배영훈 NH아문디자산운용 대표는 “올 한해 유례없는 기후변화와 코로나19 대유행을 겪으며 전 세계가 지속가능하고 친환경적인 성장에 주목하고 있고, 한국형 뉴딜 정책을 비롯해 각국 정부의 탄소 중립 선언 등 ESG 투자, 특히 그린 테마의 장기성장을 기대할 수 있는 변화는 장기간 이어질 것으로 전망한다”며 “100년 기업 그린 코리아 펀드가 우리나라 ESG 투자 활성화에 기여하고 투자자들의 신뢰에 보답할 수 있는 국내 대표 ESG 펀드가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

