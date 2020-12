한국타이어, 이탈리아 타이어 플랫폼 '겨울용 브랜드 순위'서 종합 2위

[아시아경제 성기호 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 이탈리아의 타이어 종합 플랫폼 ‘그립디텍티브’에서 선정한 ‘2020/2021년 겨울용 타이어 브랜드 순위’에서 종합 2위를 기록했다고 14일 밝혔다.

그립디텍티브가 발표한 겨울용 타이어 브랜드 순위는 ‘아우토 빌트’, ‘아우토 자이퉁’, ‘오토 익스프레스’ 등 올해 유럽 전역에서 진행한 9개 자동차 전문지의 겨울용 타이어 테스트 결과 등을 바탕으로 5점 만점의 자체 점수를 환산해 산정한 결과다.

한국타이어는 초고성능 겨울용 타이어 ‘윈터 아이셉트 에보3’와 ‘윈터 아이셉트 RS2’가 모든 평가 항목에 걸쳐 높은 점수를 획득, 타이어 브랜드 종합 점수 4.6점을 기록하며 1위와는 단 0.1점에 불과한 차이로 종합 2위를 차지했다.

앞서 한국타이어의 겨울용 타이어는 독일, 영국 등 각국 자동차 전문지에서 진행한 겨울용 타이어 테스트에서 연일 최고의 평가를 받으며 글로벌 Top Tier 기술력을 증명한 바 있다.

한편, 한국타이어는 겨울용 타이어 전용 성능 시험장, ‘테크노트랙’을 핀란드 북부 도시 이발로에서 운용하며 겨울용 타이어 연구개발에 적극 나서고 있다. 평지 트랙과 핸들링 트랙 등 총 4개의 트랙에서 다양한 테스트를 통해 겨울철 날씨와 도로 조건에서 최상의 성능을 발휘하는 타이어 개발을 위한 원천 기술 확보에 힘쓰고 있다.

