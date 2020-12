청호나이스, 'UV 식기세척기' 출시

싱크대 위 설치 가능한 사이즈의 6인용 제품

[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 싱크대 위에 설치 가능한 사이즈의 6인용 식기세척기를 출시했다고 14일 밝혔다. 청호나이스가 처음 선보이는 식기세척기인 '청호 UV 식기세척기'는 ▲대형세척노즐(43㎝)의 고온수 세척 및 UV 살균을 통한 강력한 세척·살균기능 ▲6가지 다양한 세척모드 ▲한국형 식기에 최적화된 넓은 내부 공간 등이 특징이다.

실제 3~4인 가정에서 사용하기 적당한 제품으로 강력한 세척과 살균이 장점인 '청호 UV 식기세척기'는 대형세척노즐이 강력분사펌프를 통해 사각지대를 최소화하며 탁월한 세척력을 제공한다. 또한 약 75도의 고온수로 각종 기름때 및 식기에 남아있는 음식물을 씻어낸다. 세척 후 건조단계에서는 'UV 살균'을 통해 그릇에 남아있을 수 있는 각종 세균을 한번 더 살균해준다. 살균력은 한국화학융합시험연구원 실험 결과 99.99% 이상으로 확인됐다.

6가지 다양한 세척모드는 사용자가 상황에 맞게 선택해 사용할 수 있다. 자동모드는 식기오염도 감지 후 자동세척을 진행하며 이 외에도 식기 오염정도에 따라 급속, 표준, 강력 등을 고를 수 있다. 식기를 담는 바스켓 또한 대각선 64㎝의 넓은 사이즈를 제공해 일반 식기 외에 냄비, 프라이팬 등 면적이 넓고 깊은 식기도 넉넉히 배치할 수 있다.

