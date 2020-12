전안나 작가 '초등 하루 한 권 책밥 독서법' 강연

16일 오전 10시부터 12시까지 ‘잔소리 하지 않고 스스로 책 읽는, 자녀독서 지도법’... 매일 스스로 책 읽는 아이로 성장하는 ‘7단계 독서법’ 강연

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 아이들에게 즐거운 독서 경험을 선사할 비대면 강연을 마련했다.

구는 14일까지 ‘초등 하루 한권 책밥 독서법’ 저자 전안나 작가 강연회 참여자 100명을 선착순 모집한다.

‘잔소리 하지 않고 스스로 책 읽는, 자녀독서 지도법’을 주제로 16일 오전 10시부터 12시까지 진행되는 이번 강연회는 전안나 작가의 저서 ‘초등 하루 한권 책밥 독서법’을 통해 매일 스스로 책 읽는 아이로 성장하는 ‘7단계 독서법’을 알아보는 시간으로 구성됐다.

‘7단계 독서법’은 독서지도 적기는 언제인지, 나이대에 맞는 최적의 독서법, 동기부여 방법, 추천도서 등 7단계로 나눠진 독서법으로, 저자가 초등학생 아이를 키우면서 깨우친 생생한 경험이 담겨 있어 부모들의 자녀에 대한 독서지도에 도움이 될 전망이다.

또 이번 강연은 취학 전 1000권 읽기와 연계한 유아·초등 저학년 시기 읽기의 중요성, 디지털시대에 책 읽기의 필요성, 독서발달 단계별·연령별 독서지도 등 다양한 내용으로 구성됐다.

이번 강연은 비대면 온라인(Zoom) 강의로 진행, 참여를 원하는 구민은 중랑구청 홈페이지 구민참여 게시판에서 신청하면 된다.

류경기 중랑구청장은 “코로나19 장기화로 집에 있는 시간이 늘어난 아이와 학부모들이 즐거운 독서방법을 배울 수 있는 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 가정 내에서 안전하게 독서 생활을 즐길 수 있도록 다양한 프로그램을 마련할 것”이라고 말했다.

