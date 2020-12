코로나가 바꾼 G2 무역…美中, 중간재·완제품 '자체 생산' 심화

[아시아경제 김혜원 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 미국과 중국, 이른바 주요 2개국(G2)의 자체 생산 체제가 심화했다는 조사 결과가 나왔다. 글로벌 가치사슬(GVC)의 지역화 기조가 뚜렷해졌다는 의미다.

14일 전국경제인연합회가 무역통계시스템을 바탕으로 중간재(부품소재) 교역 현황을 분석한 결과 올해 1~7월 중국의 부품소재 수입액은 전년 동기 대비 36.8% 감소했다. 같은 기간 중국의 전체 무역 규모가 4.1% 줄어든 것과 비교하면 낙폭이 큰 편이다. 중국의 전체 수입액 중 부품소재가 차지하는 비중은 41.6%에서 27.5%로 14.1%포인트나 줄었다.

중국은 전통적으로 GVC상에서 해외 부품소재를 수입해 가공·조립, 완제품을 수출하는 역할을 담당했다. 그러나 코로나19와 무역 규제 영향으로 해외 부품소재 수입이 어려워지면서 부품소재의 중국 내 자체 조달 비율을 높여 생산 기능을 유지한 것으로 풀이할 수 있다.

전경련은 미국의 강력한 규제로 어려움을 겪고 있는 화웨이와 SMIC 같은 중국 기업이 중국 내에 자체적으로 반도체 생산 공장을 세운다는 계획을 갖고 있는 만큼 향후 미국과의 무역 분쟁이 지속될 경우 이 같은 경향은 더 강화될 것으로 내다봤다.

반면 미국은 올해 1~9월 기준으로 전체 수입액 중 부품소재 비중이 28.2%에서 32.1%로 전년 동기 대비 3.9%포인트 증가했다. 이는 전통적으로 GVC상에서 소비 기능을 맡았던 미국의 완제품 자체 생산 기능이 리쇼어링 확대 등으로 인해 상대적으로 강화됐다는 의미로 읽힌다. 실제로 미국의 제조업 경기 동향을 보여주는 제조업 구매관리자지수(PMI)는 지난 10월 59.3을 기록해 2018년 11월 이래 2년여 만에 최고치를 기록했다. 지난 6월부터 6개월 연속 50을 웃돌아 미국 내 제조 기능 확장세를 반영했다는 평가다.

부품소재 무역 거래가 많은 멕시코 비중은 올해 1~9월 16.8%로 전년 동기(19.6%) 대비 2.8%포인트 감소했다. 이는 멕시코에 집중돼 있는 자동차와 가전산업 등 부품 공장이 코로나19 영향으로 가동을 멈추는 등 생산 차질을 빚었기 때문으로 보인다.

한국과 일본은 중국, 미국에 비해 아직까지 코로나19로 인한 GVC 재편 움직임이 미미한 것으로 나타났다. 한국의 중간재 수출은 1~10월 2936억달러로 8.4% 감소했고 수입은 1923억달러로 7.7% 줄었다. 중간재 교역의 주요 대상국과 비중 변화가 거의 없었다. 전체 무역액에서 중간재가 차지하는 비중도 지난해 60.6%와 올해 60.9%로 비슷했다. 전경련은 한국은 중국 의존도가 높은 GVC를 단기간에 재편하기 쉽지 않고 미국과 같이 리쇼어링이 활성화되지 않은 점을 원인으로 꼽았다.

일본 역시 코로나19에 따른 세계 경기 침체 영향으로 부품소재 무역액의 전체 규모는 줄었지만 비중 등은 지난해와 크게 달라지지 않았다. 일본의 부품소재 수출액은 1~9월 기준 10% 줄었고 수입액은 13.1% 감소했다.

유환익 전경련 기업정책실장은 "이번 분석을 통해 코로나19 이후 G2 국가를 중심으로 중국은 부품소재 자체 조달 확대, 미국은 완제품 생산 확대라는 GVC 로컬화(지역화) 움직임을 확인할 수 있었다"며 "한국은 전체 무역 중 중간재의 비중이 약 60%에 달하고 공급망에서 특정 국가 비중이 높아 향후 리스크 경감을 위해 부품소재(중간재)의 자체 조달 역량을 확대할 필요가 있다"고 강조했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr