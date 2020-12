이낙연 "코로나 치료제 다음달, 백신접종 3월 이전 사용 노력"

기자간담회 열고 "치료제 사용과 백신 접종 앞당기도록 최선 다할 것"

"중대재해기업처벌법·이해충돌방지법 등 미완 과제 이행에도 노력"

[아시아경제 김혜민 기자, 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 13일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자수가 크게 늘어난 것을 언급하며 "치료제 사용은 내년 1월 하순 이전, 백신 접종은 3월 이전에 시작하도록 노력하고 있다"고 밝혔다.

이 대표는 이날 오후 국회에서 기자간담회를 열고 "효과와 안전성을 확인하면서 치료제 사용과 백신 접종을 최대한 앞당기도록 최선을 다하겠다"며 이 같이 말했다.

그는 "동시에 고통을 더 크게 겪는 국민을 위한 맞춤형 재난피해지원금 3조원을 내년 초부터 신속히 지급하도록 독려하겠다"며 "내년 상반기에 예산의 72.4%를 조기 집행해 민생과 경제를 돕고, 당과 정부는 수시로 재정관리 점검회의를 열어 재정집행을 관리하겠다"고 강조했다.

이 대표는 이번 정기국회에서 통과된 법안에 대해서도 의미를 부여했다.

그는 "이번 정기국회와 이어진 임시국회에서 1987년 민주화 이후 가장 크고, 가장 많은 개혁을 이뤄냈다"며 "국정원법 개정안까지 처리하면 고위공직자범죄수사처(공수처)법, 경찰법을 포함한 권력기관 개혁 3법을 마무리한다"고 말했다. 그러면서 "공수처가 공론화 24년 만에 출범하면 공직사회를 윗물부터 맑게 하면서 권력기관들의 상호견제와 균형을 통해 권한남용과 인권침해를 막고 비리와 유착의 고리를 단절할 것"이라고 기대했다.

이 대표는 "공정경제3법 또한 의미있는 입법적 성과"라며 "경제생태계의 건강성을 높이고 우리 기업들의 경쟁력을 키울 것"이라고 밝혔다. 국제노동기구(ILO) 기본 협약에 맞춘 노동관련법 개정, 5.18과 세월호 참사의 진상규명 관련법도 언급하며 "하나하나가 우리의 오랜 숙제를 해결한 역사적 진전"이라고 평가했다.

그는 그러면서 "문 정부의 국정과제 가운데 미완의 과제들을 이행하는데도 노력하겠다. 일자리 창출, 신혼부부와 청년 등을 위한 공공임대주택 보급확대, 지역균형발전 등 미진한 사업들을 입법적·정책적으로 지원하겠다"며 "중대재해기업처벌법, 이해충돌방지법, 생활물류서비스산업발전법, 4.3특별법, 가덕도신공항특별법 같은 중요 입법과제들도 빠른 시일 안에 매듭짓겠다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr