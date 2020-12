CJ ENM 오쇼핑, '트리플블랙 Z5' 5만대 판매 돌파

[아시아경제 이승진 기자] CJ ENM 오쇼핑부문은 ‘트리플블랙’의 ‘무선청소기 Z5’가 출시 1년만에 5만 대 판매를 돌파했다고 13일 밝혔다. 트리플블랙은 다양한 디지털 관련 제품을 제안하는 CJ ENM 오쇼핑부문 다다스튜디오의 라이프스타일 브랜드다.

무선청소기 Z5는 제품 완성도는 높이면서도 유통과정을 최소화해 합리적 가격을 형성하며 소셜네트워크서비스(SNS)에서 인기를 얻고 있다. 브러쉬, 틈새형, 연장형의 세 가지 타입 노즐로 구성돼 있다. 블랙, 화이트, 핑크 세가지 색상과 작은 크기로 소비자 만족도를 높였다. 또 0.5마이크로그램(μm) 이상의 먼지를 99.5% 제거할 수 있는 E12 등급의 고성능 필터도 장착했다.

트리플블랙은 5만 대 판매 돌파를 기념해 12월 한달 간 아우디 공식딜러 태안모터스와 협업 프로모션도 진행한다. 특별 제작한 한정판 무선청소기 Z5를 다다스튜디오 온라인몰 ‘다다픽’에서 무선청소기 구매 후 리뷰를 작성하는 고객과 아우디 A5 차량 구매자 일부를 추첨해 증정하는 이벤트다.

이재준 CJ ENM 오쇼핑부문 V커머스사업팀장은 “앞으로도 트리플블랙은 다양한 소비자들의 니즈와 라이프스타일을 분석해 남녀노소 사용할 수 있는 가심비 아이템들을 지속 선보일 것”이라고 전했다.

한편, 다다스튜디오는 상품 홍보 영상부터 콘텐츠 제작, 판매까지 진행하는 국내 최대의 V커머스(비디오커머스) 제작 센터다. 최근 다다스튜디오가 보유한 자체 채널과 SNS를 통해 단독 상품을 선보이며 커머스 분야로도 사업을 확대하고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr