LG디스플레이 CSO, 소리 내는 디스플레이 국가표준 등재

OLED 디스플레이 자체가 진동해 소리 내… 스피커 없이도 생생한 현장감

[아시아경제 이기민 기자] LG디스플레이가 자체 진동을 통해 소리를 내는 OLED 디스플레이 'CSO(Cinematic Sound OLED)'의 '소리 내는 디스플레이' 국가표준(KS) 등재에 성공했다고 14일 밝혔다.

소리 내는 디스플레이는 스스로 빛을 내는 얇은 단층 구조를 가진 OLED 디스플레이만이 구현할 수 있는 기술이다. 디스플레이가 진동판 역할을 해 소리를 내게 한다. 디스플레이에서 직접 소리를 내기 때문에 화면 속 등장인물이 직접 말하는 것처럼 느껴져 높은 몰입감과 현장감을 제공한다.

기존 표준은 일반 스피커를 기준으로 만들어졌기 때문에 소리 내는 디스플레이만의 장점을 객관적으로 평가 및 측정하는데 한계가 있었다.

기업간 글로벌 경쟁이 치열해져가고 있는 상황 속에서 글로벌 시장을 선도하는 기술이 되기 위해서는 국가로부터 공인된 표준을 만들고 선점하는 것이 필수적이다.

이에 LG디스플레이는 CSO의 장점을 객관적으로 정량화할 수 있는 평가법과 공인될 수 있는 표준 제정을 위해 2018년 전담 조직을 신설하고 표준화를 추진해왔다. 이번 국가표준 등재에 따라 CSO는 OLED TV에 이어 디지털 사이니지 등 다양한 시장으로도 빠르게 확장될 것으로 전망된다.

국가기술표준원은 CSO가 글로벌 OLED 디스플레이 시장 선도에 중요한 역할을 할 것으로 보고 있다. 이에 CSO를 '유망 신산업 분야 국제표준 개발과제'로 선정했고, 글로벌 기술 경쟁력 강화 및 시장 선점을 위한 '국제전기표준회의(IEC, International Electrotechnical Commission)의 국제표준' 등재도 추진하기로 했다.

윤수영 LG디스플레이 최고기술경영자(CTO) 전무는 "글로벌 시장을 선점하기 위한 표준전쟁 시대에 무한한 확장성 및 시장성을 가진 소리 내는 디스플레이의 표준등재로 CSO의 기술력이 인정 받았다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 지속적인 기술 혁신을 통해 기술 리더십을 강화하고 차세대 OLED 시장을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr