삼성전자, 내년 온라인 CES 주제는 '더 나은 일상'

삼성전자는 내년 1월11일부터 나흘간 온라인으로 열리는 세계 최대 전자·IT전시회인 'CES 2021'에 '모두를 위한 보다 나은 일상'(Better Normal for All)이라는 주제로 참가한다고 11일 밝혔다.

삼성전자는 행사 첫 날인 다음달 11일 프레스 컨퍼런스를 개최하고 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT)·5세대 이동통신(5G) 등 기술을 기반으로 소비자들이 더 나은 일상을 구현할 수 있는 혁신 제품과 서비스를 소개할 방침이다.

삼성전자는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 비대면·뉴노멀(New Normal·새로운 일상) 시대가 '베터 노멀'(더 나은 일상)로 발전하도록 사람 중심의 기술, 혁신으로 기여하겠다는 의미를 컨퍼런스를 포함한 행사 전반에 담았다.

삼성전자는 CES가 주관하는 디지털 발표회에도 참여해 CES 혁신상을 받은 제품을 포함해 다수의 대표작을 소개할 예정이다. 디지털 발표회는 오는 12일부터 한 달간 운영한다. 아울러 CES 2021과 비슷한 시기 별도로 내년 TV 전략제품을 선보이는 'TV 퍼스트 룩' 행사를 온라인으로 개최한다.

한편 CES는 세계 최대 전자·IT 전시회로서 글로벌 기업들이 매년 혁신 신기술 및 신제품을 대거 선보이는 대규모 행사다. 내년 CES 2021은 코로나19 영향으로 사상 처음으로 온라인으로 개최한다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr