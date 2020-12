[속보]두산重 "현대중공업, 두산인프라코어 우선매각협상자 선정"

속보[아시아경제 이기민 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 14,600 전일대비 50 등락률 +0.34% 거래량 2,914,601 전일가 14,550 2020.12.10 15:30 장마감 관련기사 두산인프라코어 인수 우선협상대상자에 현대중공업 선정GS에너지, 자원·전력·가스 사업부 신설…에너지 사업 역량 강화두산중공업, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.32% close 이 10일 "재무구조개선을 위한 자구안의 일환으로 자회사인 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 8,670 전일대비 520 등락률 +6.38% 거래량 20,063,120 전일가 8,150 2020.12.10 15:30 장마감 관련기사 두산인프라코어 인수 우선협상대상자에 현대중공업 선정두산인프라코어, 건설기계 테마 상승세에 6.38% ↑군산, 군산항선 개통으로 환황해권 물류 거점 도약한다 close 지분매각을 위해 현대중공업지주 현대중공업지주 267250 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 3,500 등락률 +1.27% 거래량 67,800 전일가 276,000 2020.12.10 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] 현대건설기계, 두산인프라코어 품으면 '퀀텀점프' 가능현대중공업지주, 두산인프라코어 인수 본입찰 참여 '배당주'의 계절이 온다…수익률 5% 넘는 보석株는? close -KDB인베스트먼트를 우선협상대상자로 선정했다"고 공시했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr