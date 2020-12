금호석유화학 휴그린, 웹어워즈코리아 최우수상 수상

[아시아경제 황윤주 기자] 금호석유화학은 건자재 브랜드 휴그린(Hugreen) 홈페이지가 웹어워드코리아 2020에서 화학분야 최우수상을 수상했다고 10일 밝혔다.

'웹어워드 코리아'는 국내를 대표하는 인터넷 전문가들로 구성된 웹어워드 평가위원단이 현재 운영 중인 유무선 기반의 웹사이트 중 가장 혁신적이고 우수한 웹사이트를 선정해 시상하는 국내 최고 권위의 웹 평가 시상식이다.

지난 3월 휴그린은 "금호석유화학이 만든 창 작품"을 테마로 한 TV광고를 선보이며 마케팅 콘텐츠 강화 차원에서 홈페이지를 리뉴얼했다.

휴그린 홈페이지는 5개의 대표 메뉴를 풀다운 방식으로 제공하여 사용자 중심의 UI(사용자 인터페이스)를 구현했고 제품 페이지에 휴그린 창호가 적용된 인테리어 이미지를 새롭게 배치함으로써 제품에 대한 사용자의 이해도를 높였다. 또, 3D로 제작한 시뮬레이션 영상을 통해 제품의 특장점을 설명한 점도 좋은 평가를 받았다.

허권욱 금호석유화학 건자재사업부장은 "휴그린의 홈페이지 리뉴얼은 사용자 중심 기능 개편에 중점을 두었다"며 "앞으로도 휴그린 창호에 대한 철학과 정보를 전달하는 커뮤니케이션 창구로 홈페이지를 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 배우 신민아를 모델로 한 휴그린의 ‘소통하는 창.작품’ 광고 영상은 유튜브에서 최근 1000만뷰를 돌파하며 소비자들의 뜨거운 관심을 받고 있다.

