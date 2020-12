코스피, 개인 매수세에 상승 전환...장중 최고치 또 경신

[아시아경제 박지환 기자] 10일 하락 출발했던 코스피가 개인들의 매수세에 힘입어 상승 전환하며 장중 최고치인 2760선을 돌파했다.

이날 오후 1시24분 기준 코스피는 전 거래일 대비 7.81포인트(0.28%) 오른 2763.28를 기록했다. 지수는 5.13(-0.19%) 내린 2750.34로 출발했다 오후 들어 상승전환 했다.

투자자별로는 개인들이 5500억원어치 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 2859억원, 2734억원 순매도했다. 시가 총액 상위 10개 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주와 LG화학을 제외한 모든 종목이 상승 중이다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 7.56(0.83%) 상승한 921.37를 나타냈다. 지수는 0.79(0.09%) 내린 913.02로 출발했다 장초반 상승 반전에 성공했다.

수급별로는 개인과 외국인이 각각 1689억원, 14억원 순매수했으며 기관은 1103억원 순매도했다.

시가 총액 상위 10개 종목에서는 카카오게임즈와 에코프로비엠을 제외한 모든 종목이 상승했다.

