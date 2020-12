원희룡 "전직 대통령 잘못, 국민 용서할 때까지 사과해야"

[아시아경제 김혜민 기자] 원희룡 제주도지사는 10일 이명박·박근혜 전 대통령에 관한 대국민 사과에 대해 "국민들이 용서하고 또 저희들이 그걸 완전히 넘어설 수 있을 때까지 진정한 사과의 자세를 유지해야 한다"고 말했다.

원 지사는 이날 오전 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'를 통해 "대통령이 권한을 남용하고 또 최순실이라는 사인에게 권력을 넘겨줬다고 해서 탄핵 의결이 됐다. 이는 정권 담당이었던 저희들 당 전체가 국민에 대해서 무한 책임을 져야 한다"며 이 같이 밝혔다.

그는 김종인 국민의힘 비상대책위원장의 당 차원 대국민 사과에 대해선 "세 갈래의 의견이 있다. 그 중 '잘못한 게 뭐냐. 사과하면 안 된다. 오히려 박 대통령한테 사과해야 된다'고까지 얘기하는 분들도 있는데 일부"라며 "대다수는 당연히 국민 대다수가 당시에 너무 실망했고 국민이 탄핵한 것이라는 점에서 당연히 사과를 해야 한다는 의견"이라고 전했다.

원 지사는 그러면서 "여기서 약간 갈리는 게 저처럼 시기나 뭘 따지지 말고 진정성 있게 국민 앞에 무한히 사과를 해야 한다는 입장도 많고, 일부는 또 공수처법을 여당이 강행 통과하는 상황에서 대여 투쟁에 집중해야 하는데 시기가 좀 맞지 않느냐는 의견도 있다"고 덧붙였다.

그는 "시기 문제나 당내 의견을 더 수렴하는 점은 충분히 이해할 수 있는 부분"이라면서도 "과정의 문제이지, 그것 때문에 사과 여부나 사과 내용이 달라져서는 안 된다"고 강조했다.

원 지사는 "탄핵의 그늘을 넘어서지 않고는 국민 혐오를 넘어설 수 없다. 국민 혐오를 줄이고 국민들로부터 잃었던 신뢰를 회복하지 않고는 선거 승리를 물론 정당의 존재 이유 자체도 사실 굉장히 어려워지게 된다"며 "(야권이) 뭉치는 것도 명분과 어떤 가치를 위한 것인지가 있어야 하고, 국민들도 힘을 실어줄 수가 있는 것"이라고 말했다.

그는 당 차원의 사과 시기에 대해선 "(김 위원장이) 중진의원들과 서로 의견을 주고 받아 오해를 어느 정도 줄였다고 들었다"며 "대여 투쟁의 가장 큰 고비는 좀 넘기고 해야겠지만, 해를 넘기진 않아야 될 것"이라고 덧붙였다.

원 지사는 윤석열 검찰총장이 차기 대권주자로 부상하고 있는데 대해선 "헌법을 지키고 민주주의를 지키라는 국민들의 뜻이 현재 윤석열 지지라는 현상으로 나타나고 있다고 본다"며 "그럼 점에선 우리와 같은 방향을 향해 있고, 현실정치에 참여해서 그 역할을 할 수 있다고 한다면 얼마든지 저희가 손잡고 끌어안고 할 수 있다고 생각한다"고 덧붙였다.

