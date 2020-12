현대모비스, '임직원 최우수 아이디어 선발' 페스티벌 개최

[아시아경제 우수연 기자]현대모비스가 한 해 동안 직원들이 제안한 아이디어를 공유하고 연간 최우수 아이디어를 선정하는 '엠필즈 페스타 2020'을 개최했다고 10일 밝혔다.

현대모비스는 미래차 분야 선행 연구를 활성화하기 위한 아이디어 포털 'M.FIELDs(엠필즈)'를 운영하고 있으며 이를 통해 아이디어를 실제 연구개발 과제로 만들어가고 있다.

이번 행사는 엠필즈에 한 해 동안 올라온 아이디어 중 최우수 아이디어 2개를 선발하고, 현재 개발 중인 지난 해 분기 우수 아이디어를 시연하는 행사로 마련됐다. 올해 아이디어 포털에 올라온 650여 건의 아이디어 중 우수 아이디어 8개가 최종 페스티벌에 올랐다. 아이디어 제안자가 직접 임직원 및 경영진을 대상으로 아이디어를 설명하고, 참여자들의 실시간 투표를 통해 2020년 최우수 아이디어를 선정했다.

현대모비스 기술연구소에 위치한 THE STUDIO M. 에서 아이디어 페스티벌 'M.FIELDs FESTA 2020'에 참가한 직원이 자신의 아이디어를 발표하고 있다./사진=현대모비스

올해 페스티벌에서는 'UV LED를 이용한 차량 내부 살균 장치'와 'G센서를 이용한 차량 자세 추정 방법' 등이 최우수 아이디어로 뽑혔다. 최우수 아이디어 제안자에게는 해외 글로벌 기업 탐방 및 크리에이티브 워크숍 참관 기회가 주어진다.

최우수 아이디어를 제안한 강지성 연구원은 "담당 업무 이외에도 끊임없이 새로운 고민을 할 수 있는 기업문화가 큰 도움이 됐다"며 "이번에 선정된 아이디어가 미래 기술로 구현될 수 있도록 더욱 고민할 것"이라고 말했다.

한편 ▲색각 이상자를 위한 HMI 기술 ▲카메라 렌즈 클리닝 기술 등 2019년 우수 아이디어 4건은 현재 선행 기술에 대한 콘셉트 및 기능 검증을 완료했다. 현대모비스 기술연구소 내 테크 갤러리에서 기술 시연하는 행사도 함께 진행됐다.

현대모비스는 아이디어 포털 외에도 미래 신사업 아이디어를 창업으로 연결하는 스타트업 챌린지 프로그램, 연구원들이 신기술 개발에 집중하는 테크 챌린지 프로그램 등 직원들의 아이디어를 미래 핵심 기술로 성장시킬 수 있는 다양한 프로그램들을 운영 중이다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr