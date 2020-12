'네 마녀의 날'...코스피 장초반 외인·기관 매도에 하락세

[아시아경제 박지환 기자] 10일 코스피가 올해 마지막 '네 마녀의 날' 외국인과 기관투자자들의 매도세에 하락세를 나타냈다.

이날 오전 9시26분 현재 코스피는 전 거래일 보다 21.38(-0.78%) 내린 2734.09를 기록했다. 지수는 5.13(-0.19%) 내린 2750.34로 출발해 하락 폭을 확대했다.

투자자별로는 개인이 나홀로 3765억원 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 1375억원, 2445억원 순매도했다.

시가 총액 상위 10개 종목 중에서는 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 191,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 618,514 전일가 191,500 2020.12.10 09:57 장중(20분지연) 관련기사 현대차 정몽구 재단 장학생 '2020 대한민국 인재상' 수상현대차그룹 '대학생 교육봉사단 H-점프스쿨' 8기 멘토 모집현대차 i30 N, 獨아우토빌트 '올해의 스포츠카' 선정 close 와 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 64,200 전일대비 500 등락률 +0.78% 거래량 724,701 전일가 63,700 2020.12.10 09:57 장중(20분지연) 관련기사 기아차, 통합 모바일 고객앱 'KIA VIK' 리뉴얼 오픈기아차 쏘렌토, 유럽 신차 안전성 평가 '유로 NCAP 최고 등급'기아차, 임단협 파업 관련해 전 사업장 생산 중단 close 를 제외한 모든 종목이 하락했다.

같은 시간 코스닥은 전 거래일 대비 0.84(0.09%) 상승한 914.65를 나타냈다. 지수는 0.79(0.09%) 내린 913.02로 출발했다가 상승 반전했다. 수급별로는 개인과 외국인이 각각 841억원, 132억원 사자에 나섰다. 반면 기관은 761억원 순매도했다.

시가 총액 상위 종목에서는 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 215,700 전일대비 6,000 등락률 +2.86% 거래량 697,639 전일가 209,700 2020.12.10 09:57 장중(20분지연) 관련기사 '네 마녀의 날' 앞두고 사상 최고치 경신한 코스피, 2%대 상승한 2755.47 마감셀트리온제약, 주가 20만 8300원.. 전일대비 1.86%코스피·코스닥, 외국인 매수에 '반등'…2730선 위로 '껑충' close 과 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 196,200 전일대비 1,700 등락률 +0.87% 거래량 232,200 전일가 194,500 2020.12.10 09:57 장중(20분지연) 관련기사 '네 마녀의 날' 앞두고 사상 최고치 경신한 코스피, 2%대 상승한 2755.47 마감씨젠, 주가 19만 8200원.. 전일대비 -4.02%개인 1兆 순매수에도…하락전환 코스피, 2700선 위태 close , 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 171,200 전일대비 500 등락률 +0.29% 거래량 49,045 전일가 170,700 2020.12.10 09:57 장중(20분지연) 관련기사 개인 1兆 순매수에도…하락전환 코스피, 2700선 위태코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아개인 1조원어치 싹쓸이…코스피 2745.44로 장 마감 close 이 올랐고 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 149,800 전일대비 200 등락률 -0.13% 거래량 1,806,941 전일가 150,000 2020.12.10 09:57 장중(20분지연) 관련기사 '네 마녀의 날' 앞두고 사상 최고치 경신한 코스피, 2%대 상승한 2755.47 마감셀트리온헬스케어, 검색 상위 랭킹... 주가 4.05%【화제의테마】 여의도 증권맨들이 추천하는 급상승 유망주 close , 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 47,300 전일대비 1,650 등락률 -3.37% 거래량 959,242 전일가 48,950 2020.12.10 09:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아IPO 흥행 열기, 내년에도 이어간다…LG에너지솔루션·카카오뱅크 등 대기코스피 '2700시대' 왔다…'7만전자' 된 삼성전자 close 은 하락했다.

네 마녀의 날은 지수선물과 지수옵션, 개별주식옵션과 개별주식선물 등 네 가지 파생상품의 만기일이 겹치는 날이다. 우리나라는 매년 3ㆍ6ㆍ9ㆍ12월의 두번째 목요일에 해당한다. 보통 시장에서는 장 막판 정리 매물이 쏟아져 전체적으로 증시가 하락하는 변동성이 나타난다.

올 들어 앞선 세 번의 네 마녀의 날은 두 번은 약세, 한번은 강세를 보였다. 지난 3월12일은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 본격 확산세와 겹치면서 코스피는 3.87%, 코스닥은 5.39% 하락했다. 6월11일에는 코스피는 0.86%, 코스닥은 0.21% 떨어졌다. 9월10일에는 코스피는 0.87%, 코스닥은 1.71% 상승했다.

