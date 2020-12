- 승 진 -

<대우조선해양건설>

◇부사장

▲ 백운걸 (사업부문장)

◇상무

▲ 장상만 (경영전략부문장)

▲ 이민영 (고덕강일SH아파트 현장소장)

▲ 박돈주 (민간사업2본부장)

◇상무보

▲ 최완식 (홍도과선교개량공사 현장소장)

▲ 윤창수 (춘천화천도로공사 현장소장)

▲ 조승현 (기술사업팀장)

▲ 김상곤 (공공사업팀장)

▲ 정행철 (건축기술팀장)

▲ 곽 건 (설비기술팀장)

<한국이노베이션>

◇상무

▲ 피경일(실내건축사업 총괄)

- 전 보 -

< 한국테크놀로지 한국테크놀로지 053590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,270 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,240 2020.12.10 08:59 장시작전(20분지연) 관련기사 한국테크놀로지 자회사, ‘2020 건설협력증진대상’ 공로상 수상한국테크놀로지 자회사, 518억 규모 대구 신암동 주상복합 신규 수주한국테크놀로지 자회사, 1155억 규모 사천송지지역주택조합 신축사업 수주 close >

◇부문장

▲ 샤오미파트너그룹 국내사업본부장 심기학

<대우조선해양건설>

◇부문장

▲경영전략부문장 장상만

◇본부장

▲수주기획본부장 정규화

▲민간사업1본부장 고영규

▲민간사업2본부장 박돈주

▲민간사업3본부장 권영건

◇팀장

▲민간사업1본부 민간사업1팀장 신민철

▲민간사업2본부 민간사업1팀장 류희수

▲민간사업3본부 민간사업1팀장 박한성

▲경영기획팀장 조우상

▲인사총무팀장 정윤철

▲복합금융팀장 김성제

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr