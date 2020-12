LG헬로비전-LG상남도서관, 헬로tv에 과학 교육 콘텐츠 VOD 제공

[아시아경제 김흥순 기자] LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 3,865 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,860 2020.12.10 08:02 장시작전(20분지연) 관련기사 LG헬로비전 "'U+아이들나라' 이용자, 9개월만에 70만 돌파"LG헬로비전, 보육시설 퇴소 청소년에 스마트폰·통신비 지원카카오, 본사 전 직원 재택 돌입…IT기업 유연근무 확산(상보) close 은 케이블TV 서비스 '헬로tv'를 통해 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 77,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 75,000 2020.12.10 08:02 장시작전(20분지연) 관련기사 "세상 난제 마음껏 도전하라" 구광모, AI 전담조직 신설LG와 이별하는 구본준, 계열분리 진행방식은[클릭 e종목] 인적분할 LG, 두 지주사 체제로 사업경쟁력 높일까 close 상남도서관의 과학 교육 콘텐츠를 제공한다고 10일 밝혔다.

LG헬로비전 가입자들은 헬로tv 특별관과 아이들나라 메뉴에서 LG상남도서관의 콘텐츠를 바로 이용할 수 있다. LG헬로비전은 또 LG상남도서관과 협력해 헬로tv에 LG사이언스랜드의 인기 콘텐츠를 도입했다. LG사이언스랜드는 LG상남도서관이 운영하는 과학 포털 사이트다.

헬로tv의 '사이언스랜드 특별관'과 '아이들나라' 메뉴에서는 총 265편의 과학 교육 주문형비디오(VOD)를 순차적으로 제공할 예정이다. 해당 관은 '과학송' '사이언스 인 모션' '생활의 발견' 등 총 3개의 카테고리로 구성됐다.

심우섭 LG상남도서관장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 체험 학습이 어려운 가운데 LG헬로비전과의 협력으로 어린이들에게 비대면 과학 체험 기회를 제공하게 돼 기쁘다"며 "콘텐츠 이용 매체를 TV로 확대함으로써 계층·지역 간 교육 격차를 해소하는 데도 크게 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

장상규 LG헬로비전 컨슈머사업그룹 상무는 "헬로tv를 통해 양질의 과학 교육 콘텐츠에 손쉽게 접근할 수 있는 환경을 마련했다는 점에서 뜻깊게 생각한다"며 "TV를 활용한 교육 기회 확대를 목표로 헬로tv에 다양한 콘텐츠를 도입하겠다"고 전했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr