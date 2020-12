전남도 ‘국민권익위 청렴도 조사’ 4등급…1년 만에 하위권 추락

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국민권익위원회 ‘2020년 공공기관 청렴도’ 조사에서 전남도가 종합청렴도 4등급을 받았다. 지난해보다 2등급이 떨어졌다.

국민권익위원회는 9일 전국 공공기관 580곳을 상대로 공공기관과 업무경험이 있는 국민(외부청렴도)과 공공기관의 공직자(내부청렴도) 등이 응답한 설문조사 결과와 부패사건 발생현황을 반영해 종합청렴도를 평가, 발표했다.

전남도는 외부청렴도와 내부청렴도 모두 4등급을 받았다. 지난해에 비해 각각 2등급, 1등급이 떨어졌다.

종합청렴도는 외부청렴도와 내부청렴도를 가중 평균한 후 부패사건 발생 현황 감점 등을 반영한 점수다.

전남도는 지난해 2등급을 받아 상위권으로 도약했지만 1년 만에 4등급으로 떨어져 하위권으로 추락했다.

시 단위 평가에서는 목포 2등급, 나주 3등급, 광양·여수 4등급, 순천 5등급을 받았다.

군 단위 평가는 구례·담양·보성·진도·해남 2등급, 곡성·영암·장성·화순 3등급, 강진·무안·영광·완도·장흥·함평 4등급, 고흥·신안 5등급이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr