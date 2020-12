지자체 보조금 부정수급 제재 강화 … 2023년 통합전산망 가동

'지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률' 9일 국회 통과

[아시아경제 조인경 기자] 행정안전부는 지방자치단체 보조금의 투명하고 효율적인 관리를 위한 '지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률(지방보조금관리법)'이 9일 국회 본회의를 통과했다고 밝혔다.

지방보조금관리법은 지자체가 법인·단체 또는 개인에게 지급하는 보조금 관리에 관한 사항 전반을 규정하는 법률로, 그동안 지방재정법에서 일반적인 사항만 규정하고 대부분의 관리규정을 조례로 위임하던 지방보조금의 예산편성·교부절차·관리 등을 법률로 규정해 보다 체계적이고 통일적으로 관리하게 된다.

새 법안은 지방보조금 부정수급을 사전에 예방하기 위해 지방보조금의 총액이 3억원 이상인 지방보조사업자는 감사인으로부터 실적보고서의 적정성에 대해 검증을 받도록 하고, 회계연도 중 10억원 이상의 지방보조금을 교부받은 지방보조사업자는 외부회계감사를 받도록 의무화했다.

지방보조금 부정수급자에 대한 제재조치 및 처벌은 국고보조금 수준으로 대폭 강화했다. 지금까지는 지자체 장이 지방보조금 부정수급자에 대해 해당 보조금을 환수하거나 교부를 제한하는 데 그쳤으나 앞으로는 소관 지방보조사업 수행대상에서 배제하거나 지방보조금 지급을 제한할 수 있다.

또 부정수급자가 반환해야 할 지방보조금 총액의 5배 이내의 범위에서 제재부가금을 부과·징수해 반환명령의 실효성을 제고하는 한편, 부정수급 유형별 벌칙도 국고보조금과 동일한 수준으로 강화했다. 일례로 허위·부정한 방법으로 지방보조금을 교부받거나 교부한 자는 기존에 5년 이하 징역 또는 3000만원 이하 벌금을 부과받았던 반면, 앞으로는 10년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금에 처해진다.

이와 함께 부정수급자의 명단과 위반행위, 처분내용 등은 인터넷 홈페이지에 공표된다.

행안부와 지자체가 지방보조금통합관리망을 공동으로 구축할 수 있는 법적 근거도 마련했다. 지방보조금통합전산망은 지방보조금 편성·공모·교부·집행·정산의 전 과정을 전자화·정보화해 지방보조금이 꼭 필요한 사람에게 효율적으로 사용되도록 관리하는 시스템이다.

차세대 지방재정관리시스템의 일환으로 구축되는 지방보조금통합전산망이 2023년 1월 개통되면 지방보조금의 대국민 이용 편의성과 투명성이 크게 제고될 것으로 기대된다.

행안부는 "법률이 시행되는 내년 6월 초까지 제도 운영을 위한 시행령 등 하위법령을 마련하는 한편, 속적으로 제도적 미비점을 발굴·개선해 지방보조금 부정수급을 근절하고 지방재정의 투명성을 제고할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

