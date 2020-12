U+ 아이돌라이브, 펜타곤 '아이돌 워크숍' 10일부터 방송

10일부터 매주 화·목 오후 4시 총 6회

[아시아경제 한진주 기자] 보이그룹 펜타곤의 직장인 체험 예능 '㈜아이돌 워크숍'이 10일 LG유플러스의 아이돌라이브 앱에서 공개된다.

LG유플러스가 자체 제작한 오리지널 콘텐츠 아이돌 워크숍은 아이돌이 연수원에 입소해 회사원처럼 워크숍을 진행하는 프로그램이다. 빅톤, 골든차일드, 온앤오프, 에이프릴, (여자)아이들에 이어 펜타곤이 주인공으로 나섰다.

펜타곤은 워크숍 공식 입소 후 직위를 정하고 선서문 낭독으로 낭독으로 본격 워크숍 활동을 시작한다. 이후 집중탐구영역 ‘고요속의 TMI 퀴즈‘, 체력영역 ‘릴레이 리프팅’, ‘릴레이 미션줄넘기’, ‘릴레이 판 뒤집기’ 등을 펼친다. 레크리에이션 장기자랑에서는 펜타곤만의 재기발랄한 개인기를 최초 공개하기도 했다.

펜타곤의 아이돌 워크숍은 본편 5회와 비하인드 1회로 총 6편이다. 10일부터 매주 화·목 오후 4시 아이돌라이브에서 무료로 볼 수 있다. 아이돌라이브는 통신사 관계 없이 구글·애플 앱 마켓에서 내려받을 수 있다. UHD2 또는 UHD3 셋톱박스를 이용하는 U+tv 이용자는 IPTV용 U+tv 아이돌라이브 서비스로 TV에서 시청 가능하다.

LG유플러스는 펜타콘의 아이돌 워크숍 공개를 기념해 추후 멤버들 친필 사원증과 사인 포토카드 등 한정판 굿즈를 추첨을 통해 시청자에게 증정할 예정이다. 이벤트 관련 자세한 내용은 아이돌라이브 앱 이벤트 메뉴에서 확인 가능하다.

