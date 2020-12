순천시, 사회적 거리두기 2단계로 힘든 자영업·소상공인 재난지원금 지급 결정

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 사회적 거리두기 2단계 격상에 따라 운영중단 또는 제한된 시설 5900여개 업소에 대해 재난지원금을 지급하기로 결정했다.

허석 순천시장과 순천시의회는 9일 오전 공동 담화문 발표를 통해 집합금지된 유흥시설 5종 361곳에는 100만원, 중점관리시설 2968곳에는 50만원, 일반관리시설 2527곳에는 30만원을 각각 지급하기로 했다고 발표했다.

재난지원금의 총 규모는 26억여 원으로 재난예비비를 활용해 올해 12월 중 지급할 예정이며, 담당 공무원이 현장에 방문하여 순천사랑상품권으로 지급할 계획이다.

허석 시장은 “사회적 거리두기 2단계가 다소 완화되었지만 당분간은 어려움이 지속될 것이라고 생각한다.”면서, “하루라도 빨리 코로나19 재난상황이 종식되어 예전의 일상으로 돌아갈 수 있도록 순천시에서 할 수 있는 모든 방안을 강구해 나가겠다.”고 말했다.

