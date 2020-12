KB금융, 세계은행 산하 IFC와 MOU 체결…자금조달 등 협력

동남아 지역을 중심으로 포용적 금융 확대를 위한 공동 상품개발, 자금조달, 공동투자 등 협력

[아시아경제 박선미 기자] KB금융그룹은 9일 세계은행 산하 IFC와 양사간 포괄적 업무 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 양사는 인도네시아, 미얀마, 캄보디아 등 동남아 지역을 중심으로 포용적 금융 확대를 위한 공동 상품개발과 자금조달 및 공동투자 등의 분야에서 포괄적인 업무 협력을 추진할 예정이다.

KB금융은 이번 업무협력으로 글로벌 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 확대하고 궁극적으로 해당 국가들의 경제 및 사회적 발전에 이바지할 수 있을 것으로 보고 있다. 또한 IFC와의 공동 투자 및 신디케이티드론 등에도 참여해 다양한 산업분야에 원활한 자금 공급이 이루어 질 것으로 기대하고 있다.

IFC는 글로벌 185개 회원국 및 100여개국 이상에 사무소를 보유하고 있는 세계은행 산하 기관이다.

‘빈곤퇴치와 공동번영’이라는 비전 달성을 위해 금융 및 다양한 산업 분야에서 민간 부문과의 협력을 활발히 전개해 나가고 있다. 특히, 개발도상국 민간 부문에 대한 투자 기관 중 가장 큰 규모의 투자기관으로서 2020년 기준 220억달러를 개발도상국에 투자했으며, 투자국가들에 대한 대출 및 자본 투자 등의 경험과 풍부한 시장 정보를 보유하고 있다.

윤종규 KB금융 회장은 “IFC와의 상호협력을 바탕으로 동남아지역 등 글로벌 시장에서 KB금융의 우수한 금융서비스를 더욱 확대해 나가겠다”며, “이를 통해서 ‘세상을 바꾸는 금융’이라는 그룹 미션처럼, KB금융그룹은 현지 고객들의 더 나은 내일을 위한 금융 본연의 역할에 최선을 다하겠다”라고 말했다.

