[골프토픽] 우즈 "명예의 전당 입회는 후년에~"

AP통신은 9일(한국시간) "세계 골프 명예의 전당이 2021년 3월 행사를 2022년 3월로 연기했다"고 전했다. 최근 미국 내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 때문이다. 우즈는 지난 3월 이미 자격을 갖췄다. 메이저 15승, 특히 지난해 10월 조조챔피언십에서 샘 스니드의 미국프로골프(PGA)투어 최다승 타이기록(82승)에 도달하는 등 지구촌 골프계 새 이정표를 세웠다.

그레그 매클로플린 월드골프파운데이션 최고경영자(CEO)는 "코로나19로 불확실한 상황에서 행사를 1년 늦춤으로써 입회자들의 성취가 더욱 빛나고, 골프 꿈나무들이 더 많은 영감을 받기를 기대한다"고 했다. 2022년 3월10일 메이저 4승 포함 미국여자프로골프(LPGA)투어 11승의 주인공 수지 맥스웰버닝과 팀 핀첨 전 PGA투어 커미셔너, 여성 운동에 앞장섰던 설계가 고(故) 매리언 홀린스가 함께 입회한다.

