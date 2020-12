재규어랜드로버코리아, 서대구 서비스센터·인증중고차 전시장 오픈

서대구 IC 10분 거리…대구·경북 지역 고객 접근성↑

[아시아경제 김지희 기자] 재규어 랜드로버 코리아는 대구·경북지역 고객의 편의성을 강화하기 위해 서대구 서비스센터 및 인증중고차 전시장을 신규 오픈했다고 9일 밝혔다.

재규어 랜드로버 서대구 서비스센터와 인증중고차 전시장은 지상 4층, 연면적 3044㎡(921평) 규모로 총 9개 워크베이를 갖추고 있다. 서대구 IC 10분 거리에 위치해 경북 및 대구 지역 고객의 접근성을 높이고 최첨단 정비 시설로 최상의 서비스를 제공한다는 포부다. 서비스 리셉션 공간과 방문 고객이 휴식할 수 있는 대기 공간도 갖췄다. 신규 서비스센터와 인증중고차 전시장 운영은 재규어 랜드로버 공식 리테일러사 인타이어모터스가 맡는다.

재규어 랜드로버 인증중고차는 재규어 랜드로버 공식 테크니션이 165가지의 항목에 대해 엄격하게 점검한다. 주행 테스트를 통해 서스펜션, 진동 댐퍼, 브레이크, 엔진, 변속기, 기타 9개 영역에 대한 진단을 거쳐 재규어 랜드로버의 공식 인증을 받게 된다.

재규어 랜드로버 코리아는 인증중고차 구매 고객이 안심하고 운전할 수 있도록 구입 후 최대 24개월까지 엔진 및 동력 전달 계통 주요 부품에 신차의 워런티 프로그램에 준하는 보증 수리 서비스와 24시간 긴급 출동 서비스를 제공한다.

서대구 서비스센터는 신규 오픈 기념 프로모션을 진행한다. 오는 31일까지 유상 수리 고객에게 부품 및 공임비 30% 할인과 함께 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 제공하며, 추첨 이벤트를 통해 재규어 골프백, 랜드로버 올 뉴 디펜더 레고, 재규어 랜드로버 미니 모델카, 재규어 랜드로버 우산 등을 증정한다.

