포천에 '장애인 의료 재활 복지시설 ' 생긴다

문체부 공모 사업서 '포천시 돌봄 통합센터 건립사업' 최종 선정‥2023년 건립 예정

[아시아경제 라영철 기자] 경기 포천시에 장애인 돌봄 통합센터가 생긴다.

포천시는 9일 "문화체육관광부가 주관한 '2020년도 국민체육센터 제로에너지시설 조성사업' 공모에 서 '포천시 돌봄 통합센터 건립사업'이 최종 선정됐다"고 밝혔다. 이로써 포천시는 문화체육관광부로부터 10억 원을 추가 지원받게 됐다.

제로에너지시설 조성사업은 국민체육센터를 제로에너지 친환경 시설로 조성해 생활인프라 녹색전환을 선도하는 사업이다.

시는 총사업비 약 173억 원(문화체육관광부 60억, 여성가족부 15억, 지방비 98억)을 투입, 신·재생에너지를 활용해 제로에너지 건축물 인증을 획득한 '포천시 돌봄 통합센터'를 오는 2023년 준공을 목표로 건립할 예정이다.

'포천시 돌봄 통합센터 건립사업'은 대통령직속 국가균형발전위원회의 2020년도 생활 SOC사업에 선정돼 진행 중인 사업이다.

연면적 4,500㎡에 ▲체육관, 수중 운동실 등 장애인형 국민체육센터 ▲장애인을 위한 상담, 교육, 직업, 의료재활 등 장애인복지 종합지원센터 ▲가족교육, 가족상담, 자녀 돌봄 기능을 수행하는 가족센터, 다 함께 돌봄센터가 들어선다.

