르노삼성 "뉴 QM6 LPe 모델, 소상공인에 인기"

소상공인 프로모션 통한 계약 고객 中 90% QM6·XM3 택해

[아시아경제 김지희 기자] 르노삼성자동차는 '뉴 QM6'의 LPG 모델이 소상공인들로부터 좋은 반응을 얻고 있다고 9일 밝혔다.

르노삼성은 12월 한 달간 뉴 QM6, 더 뉴 SM6, XM3, 르노 캡처를 구매하는 소상공인에게 15만원 할인을 추가 제공하는 등 다양한 혜택을 마련하고 있다. 아울러 오는 24일까지 뉴 QM6 LPe를 구입하는 모든 고객들에게 LPG 전문 회사 E1에서 6개월 동안 충전 포인트를 2배로 적립하는 이벤트도 진행 중이다.

르노삼성에 따르면 12월 전체 차량 계약 중 지난 7일 기준으로 17%가 소상공인 프로모션 혜택을 받았다. 이 가운데 90%는 뉴 QM6와 XM3 등 SUV 차종이었다는 점도 눈에 띈다.

특히 소상공인 계약 물량 가운데 뉴 QM6가 66%의 높은 비중을 차지했으며, 그 다음으로 XM3가 24.5%를 기록했다. 또 QM6를 계약한 소상공인들 가운데 60%가 LPe 모델을 택했다. 특히 QM6 LPe 모델 중에서도 상위 트림인 RE와 시그니처를 선택한 소상공인 고객이 많았다.

뉴 QM6는 퀀텀 윙으로 완성한 크롬 라디에이터 그릴, 전 트림에 걸쳐 기본 적용한 LED 퓨어 비전 헤드램프, 풀 LED 리어 콤비네이션 램프 및 다이내믹 턴 시그널(후방)을 적용해 더욱 세련된 외관 디자인을 갖추고 있다. 이번 디자인 업그레이드를 통해 전 트림 동승석 원터치 세이프티 파워 윈도우 및 윈도우 버튼 라이팅을 기본 적용했다.

뉴 QM6 LPe는 국내 유일의 LPG SUV로 우수한 공간활용성, 특허 받은 도넛탱크 고정기술과 안전성, 가성비로 인기를 얻고 있다.

김태준 르노삼성 영업본부장은 “탁월한 경제성과 편의 사양이 소상공인들의 주목을 받는 요인으로 분석하고 있다”며 “독보적인 경쟁력에 비즈니스, 출퇴근, 패밀리카는 물론, 캠핑용도 등 활용성이 높은 뉴 QM6의 인기가 내년에도 지속될 것으로 기대한다”고 말했다.

