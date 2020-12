[아시아경제 이동우 기자] LG는 경기도 이천시 소재 연수원인 'LG인화원'을 오는 10일부터 생활치료센터로 제공한다고 9일 밝혔다.

LG는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에 따라 LG인화원을 무증상 및 경증 환자들이 생활하며 치료를 받을 수 있는 생활치료센터로 사용될 예정이라고 설명했다.

LG는 "수도권 지역의 병상 부족 사태 해결에 힘을 보태기 위해 LG인화원 내 욕실을 갖춘 원룸 형태의 229실을 제공하게 됐다"고 말했다.

앞서 LG는 3월 LG디스플레이의 구미 기숙사를 경북 지역 생활치료센터로 제공했고 이곳에서 45일간 400여명의 환자들이 머물며 치료를 받은 바 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr