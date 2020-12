현대차그룹, 사회복지공동모금회에 성금 250억원 전달

18년간 성금 3090억원 기탁

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차그룹이 사회복지공동모금회에 이웃돕기 성금 250억원을 전달했다.

현대차그룹은 9일 서울시 중구에 위치한 사회복지공동모금회 회관에서 ‘희망2021 나눔 캠페인’ 성금 전달식을 열었다. 이날 전달식에는 공영운 현대차그룹 사장, 예종석 사회복지공동모금회 회장, 김연순 사회복지공동모금회 사무총장 등이 참석했다.

이번에 전달된 성금은 사회 양극화와 복지 사각지대 해소를 위해 사용된다. 특히 생태보전 및 환경교육 등 환경사업 지원, 아동·청소년 인재 육성, 사회 취약계층의 자립 역량 강화 및 경제적 기반 마련, 어린이·노인 등 교통약자들의 안전하고 편리한 이동 지원 등에 쓰일 예정이다.

현대차그룹은 2003년 성금 전달을 시작한 이후 2013년부터는 매년 250억원을 기부해 지난 18년간 총 3090억원의 성금을 기탁했다.

현대차그룹 관계자는 “앞으로도 소외계층 지원뿐만 아니라 사회 문제 해결을 돕기 위한 다양한 사업을 지속적으로 추진하는 등 사회적 책임을 다하는 데 힘쓸 것”이라고 말했다.

한편 현대차그룹은 '미래를 향한 진정한 파트너'라는 사회공헌 비전 아래 6대 무브(Move) 활동으로 기업의 사회적 책임 실천에 노력하고 있다. 6대 무브는 현대차그룹의 특성을 살린 6가지 사회공헌 중점 사업분야로 ▲사회취약계층의 자립을 지원하고 미래 세대 인재를 육성하는 드림 무브 ▲현대차그룹 계열사의 핵심 역량을 활용하여 사회적 가치를 창출하는 넥스트 무브 ▲교통약자 및 사회적 약자 이동편의 증진을 위한 이지 무브 ▲모든 사람이 안전하게 생활하는 사회를 구현하기 위한 세이프 무브 ▲환경보전과 기후변화 대응을 위해서 노력하는 그린 무브 ▲현대차그룹 임직원과 고객이 참여하는 봉사와 나눔 활동인 해피 무브로 구성된다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr