삼일회계법인, 공익법인 회계시스템 무료 배포…"회계 투명성 확보"

창립 50주년 맞아 공익법인 회계시스템 ‘스타스’ 개발

[아시아경제 이민지 기자] 삼일회계법인은 다가오는 창립 50주년을 기념하는 사회공헌활동으로 공익법인 회계시스템 ‘스타스(STAS)’를 개발해 공익법인을 대상으로 무료 배포할 예정이라고 9일 밝혔다.

최근 공익법인의 회계투명성 문제가 사회적으로 많은 관심을 받고 있으며, 회계, 세무, 공시 등 관련 제도 및 관리감독도 강화되는 추세다.

삼일회계법인 측은 “인력과 재원이 부족한 소규모 공익법인일 수록 국가와 기부자들이 요구하는 수준에 부합하는 결산자료와 공시양식을 준비하는데 부담을 느끼고 있을 것”이라고 설명했다. 이에 따라 삼일은 STAS를 통해 국내 약 1만여 개에 달하는 공익법인들이 혜택을 받을 수 있을 것으로 내다봤다.

STAS는 재무제표 결산과 공시에 어려움을 느끼고 있는 공익법인들에게 실질적인 도움을 줄 수 있도록 개발됐다. 2018년 도입된 공익법인 회계기준에 맞춘 계정과목과 재무제표 양식을 사용하고, 공익목적사업과 기타사업을 구분하여 회계 처리가 가능하다는 점이 가장 큰 특징이다. 인건비 등의 공통비용을 입력하면 각각 사업별로 설정한 기준에 따라 자동으로 안분되고, 재무제표 산출에도 반영된다는 점은 그동안의 시스템에서는 볼 수 없었던 강점이라는 설명이다.

또 STAS는 누구나 쉽게 사용 가능한 엑셀 프로그램을 기본으로 개발되어 사용자가 바로 사용할 수 있는 시스템이다. 아울러 인적 오류의 위험을 최소화할 수 있으며, 이를 통해 결산 자료 및 매년 국세청 홈택스에 공시해야 하는 정보에 대한 투명성과 신뢰성을 확보할 수 있다.

윤훈수 삼일회계법인 대표이사는 “소규모 공익법인이 별도의 회계시스템을 갖추려면 비용이 부담스러울 뿐 아니라, 최근에 공표된 공익법인 회계기준을 잘 반영한 시스템 개발이 쉽지 않다는 사실도 큰 어려움이라고 생각했다”며 “50년 동안 삼일이 쌓아온 인적 자산, 지적 자산으로 사회에 기여하기 위해 시작한 프로젝트가 공익법인의 회계 투명성을 높이고 기부 문화 활성화에 기여할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

한편 STAS는 오는 21일부터 국내 공익법인에서 근무하는 회계담당자라면 누구나 무료로 다운받을 수 있다. 삼일회계법인은 세법이 개정되거나 국세청 공시양식이 변경될 경우, 그 내용을 STAS에 반영해 지속적으로 개편하고 배포하겠다는 계획이다.

