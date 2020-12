요기요, 겨울철 안전 배달 위한 '2020 윈터 세이프티' 캠페인

라이더 대상 안전하고 따뜻한 배달 위해 방한용품 무료 제공

겨울철 안전운행 위한 안전 수칙 가이드 배포

[아시아경제 김철현 기자] 배달 앱 '요기요'를 서비스하고 있는 딜리버리히어로코리아(대표 강신봉)는 '요기요 익스프레스' 라이더들의 겨울철 안전하고 따뜻한 배달을 위한 '2020 윈터 세이프티' 캠페인을 펼친다고 9일 밝혔다.

이 캠페인은 영하의 날씨에도 외부에서 딜리버리 서비스를 수행해야 하는 라이더들의 안전과 건강을 강조하기 위해 기획됐다. 특히 코로나19 확산으로 배달 수요가 늘면서 딜리버리 서비스 접점에 있는 라이더들의 안전 배달을 위한 예방 수칙 등을 더욱 강조했다.

딜리버리히어로코리아는 '요기요 익스프레스'의 딜리버리 서비스를 수행하는 라이더들에게 각 지역별 허브를 통해 다양한 방한용품을 선물하기로 했다. 또한 겨울철 안전운행을 위한 이륜차의 올바른 탑승 자세 및 브레이크 사용법, 방한용품 착용법 등을 담은 안전 수칙 가이드도 함께 배포할 계획이다.

김재철 딜리버리히어로코리아 로지스틱스 실장은 "앞으로도 라이더들을 위한 안전과 처우 개선을 위한 다양한 활동을 펼쳐 나갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

