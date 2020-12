서울 강서구 ‘On종일 평생학습’ 온라인 개최

15·16일 집에서 즐길 수 있는 ‘인문 토크 콘서트’와 ‘이금희 아나운서 특강’ 마련...강서구청 유튜브에 접속하면 누구나 실시간으로 시청할 수 있어

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 집에서 즐길 수 있는 ‘On종일 평생학습’을 15일과 16일에 개최한다.

구는 코로나19 사태의 장기화로 지쳐가는 구민들이 배움을 통해 일상의 활력을 되찾을 수 있도록 ‘인문 토크 콘서트’와 ‘명사특강’을 만날 수 있는 ‘On종일 평생학습’을 마련했다.

먼저 15일 오전 10시에는 명품 음악·미술사 강의와 더불어 클래식 공연도 함께 즐길 수 있는 ‘낭만주의 아트 토크 콘서트’가 개최된다.

미술인문학자 안현배와 피아니스트 이기연을 초대해 낭만주의 미술의 흐름과 쇼팽 작품에 대해서 보고 듣고 즐길 수 있는 시간을 준비했다.

본 토크 콘서트는 자칫 지루할 수 있는 음악·미술사를 음악 공연과 함께 즐길 수 있어 지난해 ‘강서 행복한 인문학당’ 운영 시 만족도가 매우 높았던 강연이었다.

올해는 온라인으로 개최하여 더 많은 구민들이 강연을 접할 수 있을 것으로 기대되며, 코로나19로 외출도 어려운 요즘, 아이들과 함께 집에서 미술관과 공연장을 모두 만나 볼 수 있는 좋은 기회이다.

16일 오후 2시에는 이금희 아나운서가 ‘행복을 채우는 우리들 사는 이야기’를 주제로 특강을 진행한다.

18년간 아침마당 MC로 활동하면서 많은 사람들에게 익숙한 이금희 아나운서가 ‘무엇이 우리를 행복하게 하는지’에 대해서 강연한다.

인생에서 가장 큰 화두가 행복인만큼 강의를 통해 행복에 대해 생각해보며 우리 삶을 돌아보는 시간을 가질 수 있다.

‘On종일 평생학습’은 해당 강연 시간에 강서구청 유튜브에 접속하면 누구나 실시간으로 시청할 수 있다.

구 관계자는 “코로나19로 힘든 시기에 일상에서 즐거움을 찾을 수 있도록 다양한 프로그램을 마련했다”며 “On종일 평생학습을 통해 온가족이 함께 좋은 강의를 즐기며 일상에서 작은 행복을 찾기를 바란다”고 말했다.

